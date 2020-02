Presuntamente los policías habrían confundido al joven con un criminal

México.- El 7 de febrero Juan Daniel, de 23 años, fue a la tienda a bordo de su camioneta a comprar unas cervezas para una reunión familiar en el municipio de Río Bravo. Policías estatales de Tamaulipas lo detuvieron, le dispararon decenas de veces y lo mataron; los ocho presuntos asesinos se fugaron.

Sus padres relataron que Daniel presuntamente fue confundido con algún criminal, sin embargo, aunque se bajó del vehículo y les dijo a loa elementos de seguridad que no venía armado, lo mataron a balazos. Su camioneta blanca quedó con decenas de tiros de bala.

“(Los policías) mataron a gente que no era, no estaban trabajando, güey; los batos, los batos no dispararon en ningún momento”. Testigo

María Guadalupe Martínez, madre de la víctima, contó que aunque su hijo salió de la camioneta, se bajó, se arrodilló, levantó las manos y les pidió que no le disparen, pero los policías estatales lo mataron.

“Mi esposo vio cuando le pusieron un arma, la gente vio, quisieron tapar como con la patrulla, se bajaron y se escucharon dos disparos, esos dos disparos qué fue, qué significa, qué fue, no quisiera pensar que le dieron el tiro de gracia”. María Guadalupe Martínez. Madre de Juan Daniel

Tras los hechos, el Ministerio Público (MP) giró una orden de aprehensión contra los presuntos asesinos, sin embargo, los ocho policías se fugaron, informó Noticieros Televisa.

“No disparen, soy Daniel”

Luego del asesinato de Daniel, habitantes de la colonia río Bravo 2 realizaron una campaña en la que pintaron autos y pegaron estampas con las leyendas: “no disparen, soy Daniel” y “no disparen, somos inocentes”, ya que presuntamente los policías habrían confundido a Daniel con criminales que iban a bordo de una camioneta blanca y les dispararon.

Sus familiares y conocidos también realizaron una marcha por Río Bravo para exigir justicia por el homicidio.

Con información de Aristegui Noticias, El Mañana y El Mercurio online