‘Era paro, no festejo’: Alumnas de Tamaulipas protestan por carne asada que hicieron en 9M

Además hicieron un tendedero de denuncias por acoso dentro del CETis 78 contra maestros y alumnos.



México.- Alumnas del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIs) 78 ubicado en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, realizaron una protesta en la escuela debido a que durante el paro nacional de mujeres este 9 de marzo, estudiantes, académicos y directivos ignoraron los motivos de la protesta y realizaron una “carne asada” dentro del plantel como parte de un convivio .

De acuerdo con información proporcionada por alumnas de este bachillerato, durante la manifestación de “Un Día sin Mujeres”, sus compañeros organizaron un convivio debido a que las clases fueron suspendidas por la ausencia de las mujeres; refirieron que las autoridades del plantel dieron permiso de realizar la “carne asada” e incluso maestros comieron junto a ellos.

Los jóvenes disfrutaron de una parrillada en el plantel. Twitter

Imágenes compartidas por redes sociales muestran a un grupo alumnos durante el paro nacional de mujeres encender las parrillas con carbón en el patio de la escuela, actividad que posteriormente fue exhibida por sus mismos compañeros.

Como respuesta ante esta agresión, las estudiantes se manifestaron en la entrada del CETis 78; elaboraron pancartas con sus denuncias y demandaron que el 9M “ era paro, no festejo ”. También se pueden leer reclamos como “Todos los días me pides tarea, yo solo te pedí empatía ayer”, “era paro y se burlaron” y “si la institución no entiende el problema, menos los estudiantes”.

Alumnas del CETis 78 protestan porque compañeros, profesores y directivos hicieron una carne asada en el paro 9M. pic.twitter.com/t0zNhwpCXc — Nancy Victoria (@NancyGogar) March 10, 2020

Las alumnas también realizaron este martes 10 de marzo, un tendedero de denuncias por acoso sexual ; dentro de los baños pegaron sus demandas contra profesores y alumnos por realizar comentarios machistas y expusieron un listado con los agresores con más señalamientos.

Entre sus demandas, las alumnas exigen sancionar a los hombres que tienen denuncias por acoso , aunque la respuesta que obtuvieron de las autoridades fue acudir a un Ministerio Público a realizar las denuncias con pruebas. Y en cuanto se enteraron del tendedero al interior de los baños, retiraron todas las demandas y tampoco permitieron el ingreso de medios de comunicación.