En las redes sociales generó polémica la candidatura de Rocío Pino a diputada federal para Sonora, por Redes Sociales Progresistas (RSP); pero ¿quién es Rocío Pino?

Rocío Pino es una influencer, conocida entre sus fans y seguidores de OnlyFans como "la Grosera" y en Twitter como "la Amorosa". Ella competirá por el distrito 3 en la capital de Sonora.

¿Quién es Rocío Pino, candidata a diputada federal?

Sobre quién es Rocío Pino, candidata a diputada federal para Sonora, aquí te dejamos algunos datos que ella misma ha divulgado:

es originaria de Hermosillo, . Dice que tras los desastres por el sismo de 2017, recolectó víveres y materiales de construcción para las personas más afectadas.

Tiene una asociación civil y ayuda a familias vulnerables en Oaxaca.

Es influencer de Twitter y Only Fans.

Rocío dice sentirse bien con su cuerpo y le gusta posar desnuda, pues es una forma de sentirse empoderada.

Tiene 253 mil seguidores en Twitter, donde es más activa.

En su canal de Youtube cuenta con más de 20 mil seguidores, aunque no ha subido nuevo contenido desde hace unos 2 años.

Deja de opinar si no tienes fundamentos: Rocío Pino

Reacciones a favor y en contra generó en redes sociales la candidatura de Rocío Pino a diputada federal por Distrito III en Sonora.

Rocío Pino, conocida por sus Only Fans como "la Grosera" y en Twitter como "la Amorosa", es abanderada de RSP, ha respondido a sus detractores que tomaron sus aspiraciones de forma escandalosa.

"Quienes critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión. Con ellos ya estoy perdida, por los que voy es por aquellas personas de mente abierta, que están dispuestas a conocer propuestas novedosas y, principalmente, a no prejuzgar a nadie por su apariencia" Rocío Pino

¿Qué propone Rocío Pino?

El partido RSP postuló a la influencer sonorense, Rocío Pino, conocida entre sus fans de OnlyFans como "la Grosera", para ser su candidata a una diputación federal por el distrito 3 en Hermosillo, Sonora.

Rocío Pino dice que su propósito es empoderar a las mujeres y beneficiarlas con medidas que las ayuden en su trabajo y entorno familiar. Rocío Pino propone:

El regreso de las guarderías para madres trabajadoras

Que las empresas paguen los implantes estéticos de seno para quienes padecen cáncer de mama.

La propuesta de Rocío Pino se ha difundido a través de redes sociales como l ey #chichisparatodas.