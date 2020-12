El colectivo Madres Buscadoras de Sonora sospecha que puede haber más de 20 cuerpos en la fosa clandestina

México.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora dio a conocer este 23 de diciembre del hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de San José, en el municipio de Guaymas, la cual también era usada como crematorio.

De acuerdo con Diario del Yaqui, la fosa clandestina se encontraba al interior de una construcción en obra negra, y en el lugar se identificaron los restos de entre 8 y 10 personas , una ellas una mujer.

Miembros del colectivo Madres Buscadoras de Sonora apuntaron que, dado que había un crematorio rudimentario en la fosa, es muy posible que existan en el sitio los restos de al menos una veintena de personas.

Piden pruebas de ADN para identificar cuerpos hallados en fosa clandestina de Guaymas, Sonora

Una de las madres pidió a personas de Guaymas y sus alrededores que tengan un familiar desaparecido acudir a la Fiscalía General de Justicia ( FGJE ) del estado de Sonora para hacerse una prueba de ADN y ayudar a la identificación de los restos recién encontrados.

Además, agradecieron a la persona que realizó la llamada anónima que derivó en el descubrimiento de la fosa clandestina, pues su acción puede ayudar a muchas familias a tener un poco de paz y finalmente conocer lo que sucedió con sus desaparecidos.

Además, hizo un conmovedor llamado a las bandas del crimen organizado que operan en la zona a no incinerar cuerpos , pues con ello sólo dificultan las labores de su colectivo y extienden el dolor de miles de personas.

“Si los matas, con su muerte pagan: no los quemes, no los desaparezcas, no los entierres” Madres Buscadoras de Sonora

“ Déjanos un cuerpo qué sepultar ”, agregó la integrante de Madres Buscadoras de Sonora, pues la localización de los cuerpos representa muchas veces la única satisfacción que tendrán tras la muerte de un ser querido.