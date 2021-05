En los comicios a celebrarse el próximo año en el país, entre otros cargos a disputarse habrá 15 gubernaturas en lisa. La de Sonora, una de ellas, y donde pareciera que van un poco más adelantados por cuanto a la definición de candidaturas se refiere.

Y es que con la despedida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la presentación en esta semana que concluye de su último informe en materia de seguridad, empezó formalmente la carrera por la gubernatura de esa entidad que culminará en junio de 2021.

Por lo anterior, a ocho meses de que se realicen los comicios locales, y si bien las candidaturas de los distintos institutos políticos aún no quedan formalizadas, las empresas SRS y OPMI condujeron una encuesta para conocer sobre la intención de voto. Para ello formularon la siguiente pregunta a los sonorenses:

"Las elecciones a gobernador de Sonora serán en junio de 2021. Si éstos fueran los candidatos a gobernador, ¿por quién votaría usted?" Encuesta

Rumbo al 2021: Sonora (SDPnoticias)

Como se podrá apreciar, en esta ocasión se construyó solo un escenario conformado por los aspirantes que más suenan para registrar su candidatura en los distintos partidos políticos. Las alianzas no pueden ser descartadas, naturalmente, pero de acuerdo a las recientes declaraciones de las distintas cúpulas institucionales, particularmente del PAN, PT y MC , estas no se ven probables. Por ello, el presente ejercicio se construyó considerando la candidatura de cada instituto político por separado.

Alfonso Durazo continúa a la cabeza de las preferencias en la contienda por la gubernatura. El abanderado por Morena obtendría hoy el 31% de los votos, seguido —de acuerdo a la tendencia que se ha venido dibujando a partir de mediciones anteriores— a diez puntos de distancia por Ernesto “El Borrego” Gándara (PRI, con el 21.1%). En un lejano tercer lugar se encontraría Ricardo Bours por Movimiento Ciudadano, con un 9.2%, y luego el candidato del PAN, Antonio Astiazarán , con un 6.1%. En un último lugar se colocaría Ana Gabriela Guevara por el PT con un 5.1%. Cabe subrayar que hay un 8.5% de los sonorenses que al día de hoy votaría “por otro” partido, además de un importante 19% que se encuentra indeciso.

Esto es natural a meses de que los electores tengan que decidir su voto, y también indica que lógicamente las tendencias no son irreversibles y que mucho deberán hacer los distintos contendientes (incluyendo Alfonso Durazo como delantero) durante los tiempos de campaña formales para incrementar su nivel de preferencias entre la ciudadanía y los márgenes de ventaja con respecto a otros participantes.

Alfonso Durazo lleva una importante fuerza pues, aún con una alianza contranatural PRI-MC o PRI-PAN , Morena sería competitivo y disputaría el primer sitio. Y es que el virtual candidato por Regeneración Nacional se beneficia de los altos niveles de aprobación de AMLO, que en la entidad son de alrededor del 65%. El presidente lo ha impulsado desde hace años y se espera que durante la campaña, que recordemos apenas está por iniciar, lo acompañe personalmente en distintos momentos. Lo anterior resulta muy importante al interior de la república; son apreciadas por la ciudadanía las posibilidades de que la entidad sostenga buenas relaciones con el presidente y con el gobierno federal en general.

Adicionalmente, Durazo ha capitalizado su exposición a nivel federal. Fuera del muy particular debate que se da en la capital del país como centro político del país, no pocos sonorenses han tomado nota de los no escasos logros alcanzados por el candidato morenista por su paso en la Secretaría de Seguridad Federal. La constitución de la Guardia Nacional en tan solo 16 meses y la reducción de la incidencia delictiva del fuero común en los delitos que más aquejan a la ciudadanía, destacadamente.

Independientemente de lo anterior, llama la atención la insistencia que ha tenido el Partido del Trabajo de disputar la gubernatura abanderando a Ana Gabriela Guevara . Con ello, este instituto solo rompería su alianza con Morena (por lo que se desprende de esta encuesta, la candidatura del PT le sustrae votos a Durazo), dinamitando su propio margen de acción y relevancia político-electoral, sino que también estarían los petistas encumbrando a una funcionaria abiertamente acusada de actos irregulares (no en vano resulta la peor evaluada por los posibles votantes en este ejercicio demoscópico).

La sorpresa en esta medición quizá se centra en Ricardo Bours quien, representando a Movimiento Ciudadano, toma la tercera posición. Y es que el partido blanquiazul continúa sin tener fuerza en la entidad, y la figura de Astiazarán no compite con el reconocimiento de otros posibles candidatos.

El PAN en Sonora se ve en una seria crisis, tal como ocurrió recientemente en Coahuila e Hidalgo, donde fue barrido por Morena y el PRI.

Metodología:

Encuesta vía telefónica realizada por OPMI el 24 de octubre de 2020, a 1,000 ciudadanos mayores de 18 años en el estado de Sonora, mediante mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en el teclado. Margen de error: +/- 3.1%.