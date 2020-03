Aplicarán cero tolerancia al acoso y hostigamiento de mujeres en Sonora

Firma gobernadora Pavlovich Pacto Por Las Mujeres de Sonora junto a titulares de los Poderes Judicial y Legislativo y órganos autónomos

Hermosillo.- Claudia Pavlovich Arellano firmó el Pacto por las Mujeres de Sonora junto a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como Órganos Autónomos, que busca aplicar cero tolerancia al acoso y hostigamiento a las mujeres en Sonora.

En el evento, Pavlovich Arellano reveló que en breve iniciará operaciones del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Hermosillo.

Durante las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer y junto a la presidenta del Congreso del Estado, María Magdalena Uribe Peña, y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Francisco Gutiérrez Rodríguez, la mandataria encabezó la ceremonia de Compromiso por y para las Mujeres Sonorenses.

“Se los digo con conocimiento de causa porque recorro mis comunidades y mis municipios, y me encuentro a esa mujer indígena, a esa mujer que sigue siendo violentada y que a veces todavía en estos años pareciese normal, no es normal y no es lo común, por eso levanto mi voz para todas, para que nos escuchen fuerte, cuando dañen a una, vamos a responder todas, sobre todo de las que más lo necesitan y que más necesitan de estos compromisos de nosotros los funcionarios de gobierno” Claudia Pavlovich Arellano

Mujeres indígenas, estudiantes, policías, enfermeras y profesionistas, fueron invitadas al evento ante quienes la mandataria estatal destacó la lucha que han abanderado por años miles de mujeres para lograr derechos políticos y avanzar hasta lograr una posición de poder.

En su oportunidad, Blanca Saldaña López, quien es titular del Instituto Sonorense de las Mujeres aseveró que, en un plazo no mayor a 120 días, se habrán de instalar los protocolos de prevención, atención, seguimiento y erradicación de estos actos que vulneran los derechos de las mujeres en el estado.

Dijo que los avances logrador serán dados a conocer a través del Instituto Sonorense de la Mujer y del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización.

“Quiero que se escuche mi voz fuerte el día de hoy, junto a la de todas ustedes, las mujeres Seris que aquí nos acompañan, las adolescentes, las niñas y las jóvenes que están aquí, del Cecyte, de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las servidoras públicas, de las policías, pero sobre todo, insisto, de todas aquellas que todavía no tienen voz aún en este 2020; por eso es un compromiso muy fuerte el que emprendemos el día de hoy” Claudia Pavlovich Arellano

“Hacemos este pacto público, con las mujeres de Sonora, con las que laboran en nuestras oficinas, con las que son atendidas por nuestras instituciones, con las ciudadanas, todas y cada una de ellas, para que la vida libre de esta violencia que lastima la dignidad y la integridad física, moral y emocional, sea una realidad”, dice el documento firmado por representantes de todos los poderes e instituciones del Estado de Sonora.

Durante este evento de firma del Pacto Por las Mujeres de Sonora, se presentó el proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo el cual, anunció la mandataria, arrancará operaciones el próximo 22 de marzo.

Este centro será construido con recursos estatales a través de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y forma parte del Complejo Integral de Procuración de Justicia (Ciudad de la Justicia) ubicado a un costado del Cereso 1, con un 98 por ciento de avance.