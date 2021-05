Candidata que propone "chichis para todas" llama "hijo de la chingada" a AMLO

Quienes critican mi candidatura, ni siquiera se han dado un tiempo de conocerme, de conocer mis propuestas, les molesta como me gano la vida, les enerva que sea diferente a ellos, que no sea una política convencional, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión...

— La Amorosa (@la_gr0sera) May 2, 2021