Édgar Vivar exhorta a comer saludable y evitar la obesidad

México.- El actor mexicano Édgar Vivar, quien durante muchos años padeció a causa de la obesidad, exhortó a la sociedad a comer saludable para evitar el sobrepeso y de esta forma, prevenir enfermedades cardiovasculares y diabetes.

“Yo fui obeso desde pequeño, no solamente con sobrepeso. Me costaba mucho trabajo comprar ropa, pues la de los gorditos siempre es más cara. También me costó alimentar mi cuerpo, porque entre más grande necesitaba más calorías y comía más”, comentó.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA), dijo, pagó mucho dinero en mi recuperación: "porque tuve dos tromboembolias pulmonares y durante cuatro meses permanecí en terapia intensiva, además de que por cuatro años utilicé un tanque de oxígeno”, expresó.

Afirmó que prevenir es más sencillo que remediar; sin embargo, muchas de las acciones han sido en vano, pues la cooperación para lograrlo debe ser integral entre autoridades y sociedad civil.

“No todo lo que se lleva uno a la boca es sano, pero sí se puede escoger. A mí no me enseñaron esto porque mis padres no tenían esta cultura de comer más sano. Por eso tenemos que ser responsables al pasar esta información a quienes la necesiten.

El artista, que ha interpretado personajes como “El Señor Barriga”, Noño” y “Botija”, entre otros, invitó a la gente a poner atención en su alimentación.

“Dense cuenta de las alternativas que hay y pasen la voz para que todos las conozcan y se animen a probarlas. Nuestra cultura gastronómica es muy sabrosa, pero no es la más saludable del mundo. Los milagros sí existen y yo soy uno de esos, hoy soy un tipo más saludable”, destacó Édgar Vivar.