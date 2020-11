Feminicidio de Alexis: Policías encapsulan protesta en CDMX

Más de 200 policías mantienen encapsuladas a menos de 50 mujeres en la Representación de Gobierno de Quintana Roo

México.- Un grupo de mujeres de no más de 50 integrantes está encapsulado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en la Representación de Gobierno de Quintana Roo; las manifestantes exigen justicia por el feminicidio de Alexis en Cancú n y en contra de la represión policial a protestas feministas.

Hasta ahora, las mujeres han realizado acción directa en las vallas que cubren la Representación de Quintana Roo con pintas de frases como "Cancún Feminicida", "Justicia para Alexis" y "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas". También se han registrado algunos percances entre las policías y las manifestantes, así como la intervención de la Brigada Marabunta.

Protesta por Alexis en CDMX Nancy Gómez / SDPnoticias

Cabe destacar que la presencia policial supera al número de manifestantes. Antes de llegar a la Representación de Quintana Roo, el grupo de mujeres fue perseguido y encapsulado a la altura de la Fuente de los Cibeles, y tras casi una hora, los elementos de la SSC-CDMX permitieron que avanzara la marcha.

Entre las exigencias, las feministas demandan justicia en el feminicidio de Bianca Alejandrina, conocida como Alexis, y por todas las mujeres asesinadas; así como desintegrar a los cuerpos de policías que han reprimido las protestas feministas los últimos meses en CDMX, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo, en este último, la manifestación del pasado 9 de noviembre, las personas fueron dispersadas con tiros de arma de fuego.

Luego de caminar rodeadas de policías de la Fuente de los Cibeles a la Representación de dicho estado, las manifestantes volvieron a quedar encapsuladas por los elementos de seguridad; luego de dos horas en las que realizaron acción directa con pintas, pequeñas fogatas con quema de diversos artículos y entonaron diversos himnos feministas como la Canción sin Miedo de Vivir Quintana, las mujeres fueron dejando el lugar acompañadas de integrante de la Brigada Marabunta y de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

#JusticiaParaAlexis

Elementos de la @SSC_CDMX encapsula a un grupo de mujeres en la Fuente de los Cibeles, en la colonia Roma; pretenden desarticular una protesta que buscaba llegar a la Representación de Quintana Roo para exigir justicia por el femenicidio de Alexis pic.twitter.com/92A8w5XTPy — SDP Noticias (@sdpnoticias) — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 11, 2020

Policías en la protesta de CDMX Nancy Gómez / SDPnoticias

El último grupo caminó hacia la estación del Metro Insurgentes rodeado de policías hasta que se dispersó por completo la protesta por justicia para Alexis. Antes de esta manifestación, organizaciones socialistas de izquierda y feministas también se presentaron en la Representación de Quintana Roo para pronunciarse contra los feminicidios y la represión de una manifestación por parte de la policía en Cancún.

Desde este 10 de noviembre, policías comenzaron a resguardar las instalaciones del edificio ubicado en la colonia Roma y rodearon el perímetro de la zona por las calles San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Álvaro Obregón, Tonalá e Insurgentes, con el objetivo de evitar las acciones de manifestaciones por los últimos hechos de violencia contra las mujeres ocurridos en diferentes estados.

Cabe decir que en ambas protestas de este 11 de noviembre estuvieron presentes observadoras de la Comisión de Derechos Humanos y Marabunta, quienes actuaron como mediadores del diálogo con las manifestantes, así como personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Protesta por Alexis Nancy Gómez / SDPnoticias

Bianca Alejandrina Lorenzana @ZacnitePerez

¿Qué sucedió en Cancún?

El lunes 9 de noviembre, un grupo de mujeres se manifestó en el Palacio de Gobierno de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, para exigir el esclarecimiento del feminicidio de Alexis, una joven de 20 años, sin embargo, elementos de la policía disparó contra la protesta para dispersar a los manifestantes.