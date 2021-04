Indagan si presionaron al padre del niño que murió para otorgar perdón en Xcaret

El fiscal de Quintana Roo comentó que buscan al padre del niño para saber si lo presionaron en la propia Fiscalía para otorgar el perdón.

México.- El titular de la Fiscalía de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que se indagará si el padre del niño que murió en parque de Grupo Xcaret fue presionado para otorgar el perdón.

El pasado 27 de marzo, un menor de 13 años de edad murió tras ser succionado por el sistema de filtración de la atracción "Río Salado" en el parque Xenses de Grupo Xcaret y se investiga si el padre del niño fue presionado para otorgar algún tipo de perdón antes de entregarle el cuerpo.

Habrá consecuencias si se presionó al padre en Xcaret

Abundó que no ha tenido contacto con el padre del menor aunque se investiga si la presión vino de alguna área de periciales de la propia Fiscalía.

"Si hay responsabilidad de alguna persona servidora pública por supuesto vamos a actuar en consecuencia" Oscar Montes de Oca

Agregó que buscarán al padre del menor que murió en el parque Xenses de Grupo Xcaret para que identifique "esa conducta omisiva o de presión que dice haber sido".

Lo anterior, para que la Fiscalía de Quintana Roo establezca la responsabilidad de cualquier servidor público porque eso "no debe hacerse".

"Estamos obligados en garantizar los derechos humanos de las personas y no actuar de otra forma" Oscar Montes de Oca

Y es que tras el incidente, el padre del niño comentó a los medios de comunicación que tras tardar en entregarle el cuerpo de su hijo, le dieron a firmar un documento otorgando el perdón, aprovechando la situación emocional de la familia.

"Me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cual fue muy condicionado por los Asesores jurídicos de Grupo Xcaret. Viendo la salud emocional de mi esposa y al no quererla verla sufrir más, firmé el documento, me presionaron mucho" Padre del niño

Tras necropsia, se entregó el cuerpo del menor

Asimismo, indicó que tras suscitarse el incidente, los policías de investigación iniciaron la carpeta de investigación y tras solicitar la necropsia del ley se entregó el cuerpo de menor.

Al respecto, Luca Calvo, comentó que estuvo más de seis horas en la Fiscalía de Cancún esperando el cuerpo de mi hijo.