AMLO dijo que no se pueden usar armas contra manifestantes y que compete al gobierno de Quintana Roo hacer indagatorias sobre lo ocurrido en Cancún

México.- El presidente AMLO pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervenir en el caso de disparos por parte de policías contra manifestantes durante una protesta feminista la noche del 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo.

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que ese tipo de actitudes autoritarias no forman parte de los nuevos tiempos de la llamada " Cuarta Transformación ", por lo que reiteró su llamado a la "no represión" y pidió hacer una investigación en donde se deslinden las responsabilidades correspondientes.

Aclaró que el caso compete a autoridades estatales de Quintana Roo y deslindó a elementos de la Guardia Nacional de haber participado en las agresiones en contra de las manifestantes, de quienes reiteró tienen todo el derecho de ejercer su liberad de expresión y manifestación

"En Quintana Roo se debe de investigar lo que ocurrió, no se debe utilizar la fuerza, no se pueden utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. No a la represión" AMLO

En cuanto a la intervención de la CNDH, el titular del Poder Ejecutivo consideró que dicha instancia debe de iniciar un procedimiento "de oficio " para atender las posibles violaciones de derechos humanos perpetradas durante las maniobras realizadas por elementos de la policía estatal.

Expuso que su gobierno es " con el pueblo ", por lo que no pueden tolerarse ese tipo de abusos en contra de los ciudadanos. Agregó que si existe disposición de las autoridades involucradas, el asunto podría resolverse este mismo martes.