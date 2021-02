Detienen a Valentín Meneses, ex secretario de gobernación de Mario Marín

Valentín Meneses fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Mario Marín.

México.- Valentín Meneses, ex secretario de gobernación durante el gobierno de Mario Marín en Puebla, fue detenido la tarde del 6 de febrero de 2021.

De acuerdo con reportes de medios locales, Valentín Meneses fue detenido en Puebla, aunque no se especificaron los motivos de su aprehensión. Familiares confirmaron a Eje Central la detención del ex funcionario, y posteriormente la Fiscalía del Estado corroboró el hecho en Twitter.

Según Sin Embargo, Valentín Meneses nunca ha sido mencionado en el proceso que se abrió por la tortura que sufrió Lydia Cacho, periodista que denunció a Mario Marín por tortura, en 2005. Por ende, la detención no tendría que ver con dicho acontecimiento.

Valentín Meneses fue cercano a Marion Marín pero no había vuelto a aparecer en la vida política poblana hasta las elecciones de 2021, ya que había manifestado su interés de buscar la alcaldía de Puebla o una diputación. El ex funcionario actualmente se desempeña como Notario, aunque se le acusó de haber comprado la notaría 28 en 2011.

Mario Marín seguirá en prisión

Mario Marín, ex gobernador de Puebla detenido por tortura contra Lydia Cacho, seguirá en prisión mientras se desahoga el proceso en su contra. En la audiencia inicial contra el ex mandatario se determinó no concederle el arraigo domiciliario por riesgo de Covid-19.

Por ende, Mario Marín seguirá en la misma prisión donde se encuentra detenido Succar Kuri, pederasta condenado tras denuncias de la periodista.

Marín se reservó el derecho a declarar en la audiencia celebrada en Cancún, y fue acompañado por 3 abogados, en una audiencia que duró una hora y 40 minutos como promedio por el delito de tortura.

Lydia Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada a Puebla, donde fue acosada y amenazada por policías judiciales, en un intento de intimidación por las denuncias de la comunicadora. En grabaciones difundidas en 2006 se corroboró que Kamel Nacif y Mario Marín tuvieron conocimiento del hecho.