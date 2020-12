Miguel Barbosa lamentó lo sucedido y se disculpó en nombre del gobierno de Puebla

El gobernador de Puebla Miguel Barbosa solicitó a la Secretaría de Salud y al jurídico de salud suspender y denunciar penalmente tanto al médico Félix Enrique Cortés, como al policía auxiliar Andrés Gallardo, quienes negaron el servicio médico a una embarazada en el Hospital de la Mujer en Tehuacán, Puebla.

En conferencia de prensa, Miguel Barbosa lamentó que le fuera negada la atención a la mujer embarazada -quien tuvo a su bebé en la calle-, y ofreció una disculpa en nombre del gobierno de Puebla que encabeza. Además calificó tal acto como “inadmisible” y pidió sancionar a los responsables a través de las entidades correspondientes.

“Es un asunto lamentable, reprochable, inadmisible que vamos a sancionar, primero le pido a la Secretaría de Salud que valore la suspensión laboral del doctor, segundo, que el jurídico de salud presente denuncia penal de los hechos para que queden sujetos a investigación y en una rápida investigación se determinen responsabilidades tanto del doctor como del policía” Migue Barbosa. Gobernador de Puebla

María Isabel Gámez acudió al Hospital de la Mujer

María Isabel Gámez acudió al Hospital de la Mujer Tehuacán por atención médica debido a que presentaba dolores de parto ; sin embargo, pese a la condición de la mujer, el médico en turno -Félix Enrique Cortés-, le indicó que aún le faltaba tiempo para tener a su bebé.

Minutos más tarde, los dolores se agudizaron en la calle y al intentar ingresar al Hospital de la Mujer Tehuacán, el policía auxiliar Andrés Gallardo le negó el paso, por lo que el trabajo de parto inició en la calle.

Miguel Barbosa asegura que durante su administración no permitirá este tipo de negligencia e indicó que instalará una política en los hospitales de humanización , así como atención y, de no ser acatado, causará el despido del personal.