Miguel Barbosa respalda a AMLO

Miguel Barbosa acompañó a AMLO a realizar una evaluación de los Programas para el Bienestar en la junta auxiliar de Tlaxcalantongo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó al presidente AMLO el respaldo de las y los habitantes de Puebla para continuar con la construcción de la Cuarta Transformación de México.

Miguel Barbosa Huerta subraya que AMLO es uno de los dos presidentes que han llegado al cargo bajo el sistema de sufragio efectivo. En ese sentido, expresó en la visita de este 21 de noviembre:

“Lo queremos acompañar sin dudas, ni titubeos: queremos que se lleve la certeza que en Puebla no vamos a fallarle” Miguel Barbosa Huerta

El gobernador acompañó al presidente a un evento en la junta auxiliar de Tlaxcalantongo (donde hace 100 años fue asesinado Venustiano Carranza) en la cual presidió la Evaluación de Programas para el Bienestar.

Barbosa Huerta afirmó que la Cuarta Transformación no debe tener élites ni grupos de disputa en el poder que lleven al debilitamiento y destrucción de este movimiento, cuyos beneficiarios son los pobres y ya no los neoliberales.

En ese sentido, señaló que para continuar con esta transformación, los gobernantes no deben mentir, robar, ni traicionar y deben actuar con apego a la ley. En Puebla se han difundido y se trabaja bajo esos principios, subrayó.

En su oportunidad el presidente AMLO indicó que la Cuarta Transformación se está desarrollando sin violencia, pero con profundidad, y explicó que es consistente en acabar con la corrupción y poner en el centro a los mexicanos.

“Yo tengo principios e ideales, no soy un ambicioso vulgar, no luché por un cargo, luché por una transformación y nunca jamás voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar” AMLO

Acompañaron a al gobernador Miguel Barbosa y al presidente AMLO, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez; la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes; el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Hugo Raúl Paulín Hernández, y la alcaldesa de Xicotepec, Guadalupe Vargas Vargas.