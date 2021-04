Aborto legal es un tema de salud pública, responde médica denunciada en Puebla

La médica Aïssata Si fue denunciada por un grupo "provida" por acompañar a mujeres que deciden abortar de forma segura



México.- Aïssata Si González , médica dedicada a acompañar a mujeres durante procesos de aborto de forma segura, ha sido víctima de ataques por su labor dentro del colectivo Medicina por el Derecho a Decidir en Puebla; recientemente, junto a más personas, fue denunciada por el delito de aborto por un grupo con posturas contra la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El pasado 9 de abril, un estudiante de Derecho, junto con un grupo que se define como "provida", denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a Aïssata y 13 personas más, incluida una estudiante de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUEAP); e incluso, a través de redes sociales incitaron una campaña con amenazas y acoso contra las mujeres.

Frente a ello, en entrevista con SDPnoticias, la doctora aseguró que es poco probable que se demuestre el delito de aborto en su contra y sobre todo, dijo que es un tema secundario cuando todavía en 2021 se sigue discutiendo que el aborto sea legal o no, porque se trata de un tema de salud pública y no un debate.

“A estas alturas del partido el aborto no debería ser ilegal [...] el problema de que sea ilegal es que criminaliza a las mujeres pobres, ni siquiera criminaliza en sí el aborto, solo castiga a las mujeres que no tienen dinero o el tiempo para viajar. Todas las instituciones internacionales de salud, de ginecología y obstetricia están a favor [...] es un tema de salud pública y la salud no se debate”. Aïssata Si González

Medicina por el Derecho a Decidir en Puebla

Aïssata Si González se tituló por la UNAM como médico en 2015, cuando también obtuvo su cédula profesional. El mismo año, una amiga en Jalisco resultó con un embarazo no deseado y su decisión fue abortar, por lo que la profesionista la acompañó a distancia para realizar el procedimiento de manera segura y desde su casa.

Tras esta experiencia, Aïssata se dio cuenta que se le facilitaba acompañar a mujeres que deciden abortar de forma segura por los conocimientos de su misma profesión y comenzó a dar acompañamientos; luego, creó la página Medicina por el Derecho a Decidir con el objetivo de difundir información científica sobre el ILE y también frente a la desinformación que grupos “provida” siguen difundiendo sobre el aborto.

“El aborto en casa es un procedimiento seguro, avalado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y muchísimas otras instituciones. Luego de crear la página, empezamos a crecer mucho y tomamos un enfoque empático contando historias que nos mandan de manera anónima sobre sus experiencias con el aborto”. Aïssata Si González

Medicina por el Derecho a Decidir, además de difundir información científica sobre el aborto, también retoma historias de mujeres que decidieron abortar, sus motivos, si se arrepintieron, sobre el dolor durante el proceso, entre otros. También usan el espacio para compartir datos sobre salud sexual y reproductiva, control prenatal, infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.

Grupos “provida” criminalizan a mujeres y acompañantes de aborto

Para Medicina por el Derecho a Decidir, los grupos en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o, como ellos se denominan, “provida”, buscan comenzar a criminalizar a las personas que acompañan a mujeres que deciden abortar para sembrar miedo por esta labor y que eventualmente, lo dejen de realizar.

En cuanto a Aïssata Si, aseguró que seguirá con su labor de acompañamiento para las mujeres que la busquen y necesiten de información para decidir, y lo mismo para el colectivo del que forma parte, que también enfoca sus esfuerzos en difundir información científica útil e indispensable tanto para mujeres como para otros colectivos que apoyan en estos procesos.

“En Puebla, un montón de mujeres tienen que abortar en la clandestinidad porque el problema es que la ley criminaliza, principalmente a las mujeres pobres, porque una mujer poblana que tiene dinero y tiempo puede viajar a Ciudad de México a hacerse un aborto u está dentro de lo legal. Entonces se está criminalizando la pobreza”. Aïssata Si González

Actualmente el Código Penal de Puebla castiga con uno a tres años de prisión a la mujer que tenga un aborto voluntario y “al que hiciere abortar a una mujer”, excepto si el embarazo fue por violación, pone en peligro la vida de la embarazada o el producto tiene graves malformaciones.

Debate en Puebla por el aborto legal

El pasado lunes 5 de abril, el Congreso de Puebla inició el parlamento abierto sobre derechos sexuales y reproductivos, en el que se discute la legalización del aborto en la entidad. Hasta ahora, solo la Ciudad de México y el estado de Oaxaca han aprobado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin un motivo específico para realizarlo.

Este parlamento abierto fue convocado por el Congreso de Puebla tras la toma del recinto legislativo por colectivas feministas que exigieron la discusión del aborto legal. A lo largo de 14 jornadas se expondrán 112 posiciones a favor y en contra desde la perspectiva de salud, marco jurídico y derechos humanos.

Desde el comienzo del parlamento, en redes sociales, mujeres, activistas, feministas, colectivas, organizaciones civiles y legisladoras han comenzado a impulsar la aprobación del aborto legal en Puebla con los # SeráLeyPuebla , # AbortoLegalPuebla y # ParlamentoAbortoPuebla .

La colectiva Red La Morada y Coatlicue SiempreViva, se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto y exigieron a los legisladores locales votar por los derechos de las mujeres. De la misma manera, la Asamblea Mujeres Universitarias de la BUAP, mostró su apoyo al aborto legal y la Red Define Puebla hizo un llamado por impulsar los derechos sexuales y reproductivos.