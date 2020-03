Beca Puebla a Isabel por proyecto para preservar el náhuatl

El proyecto de Isabel Pérez Flores consistente en traducir canciones al náhuatl y entonarlas en eventos culturales

Puebla.- “Soy mujer, soy indígena y lucho para que mi lengua materna no se pierda”, puntualizó Isabel Pérez Flores, la joven cantante de Zautla, Puebla, becada por el gobierno para preservar el náhuatl mediante la traducción y entonación de canciones.

Pérez Flores recordó que para llevar a cabo el proyecto acudió junto con el presidente municipal de Zautla a una jornada del “Martes Ciudadano”, atendida por Miguel Barbosa Huerta y quien la escuchó.

“Como mujer indígena, reconozco el interés que ha mostrado el gobierno del estado de Puebla con la gente que más lo necesita, más aún, con los pueblos indígenas y con las mujeres” Isabel Pérez Flores

El mandatario dio indicaciones para la canalización del proyecto de conservación del náhuatl al Sistema Estatal DIF, institución que, a su vez gestionó una beca de canto para Isabel con la Secretaría de Cultura.

El apoyo para Isabel consiste en una formación artística intensiva y talleres para la producción de un disco ; consecutivamente, se facilita que un profesor se traslade a su comunidad para facilitarle los ensayos.

“Nej se suapil indig wan ni tekitik maj kon no tajtolzin mo ixmatik, wan ijkon, ni pewak jin tekitl den se kijtos Nahuatl wan kuikatli den jin to tajtol miakej kuikatlime den mexikamej” Isabel Pérez Flores

“Soy mujer, soy indígena y lucho para que mi lengua materna prevalezca, por ello, inicié este proyecto que consiste en traducir al náhuatl y cantar, música propia del folclor mexicano”, señaló Isabel.

La joven de 20 años de edad expresó que a través de la música, impulsa el náhuatl para que no se pierda la lengua ni la cultura. En ese sentido aseveró que encontró en la música una forma de hacer que su lengua prevalezca en los jóvenes y que estos, se encarguen de inculcarla a las futuras generaciones.

“In tekitl den yanwuike pilpilwan amo ki polokan in nelwimej, ni kitak ken kan kuikatl ni weliskiak ni kuikas in yolpakilis den konemej wan maj yejwan welikan kuigakan jin to gueyi tajtolis” “El objetivo es que las nuevas generaciones no pierdan sus raíces, me di cuenta de que a través de la música podía transmitir el gusto a los jóvenes y que sean ellos mismos quienes repliquen este modo de fomentar el uso de nuestra lengua” Isabel Pérez Flores

“La Llorona” es su canción favorita y adelantó que ya trabaja en la grabación de un disco de canciones folclóricas y rancheras traducidas al náhuatl, que incluirá ese tema.

Explicó que hay dificultad en la traducción al náhuatl, ya que no todas las palabras tienen traducción, pero siempre busca encontrar el sinónimo exacto para no cambiar el sentido de la canción.