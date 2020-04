Sonideros de Puebla anuncian baile en plena Emergencia Sanitaria por Covid-19

En grupos de Facebook se invita a la gente al evento que se llevará a cabo en la Pista Apocalipsis, a las afueras de la capital del estado.

México.- Pese al avance del coronavirus en México, todo indica que este viernes 3 de abril se llevará a cabo un baile en las afueras de la ciudad de Puebla con la presencia de varios sonideros locales.

En grupos de Facebook está anunciado un evento con la presencia de los sonideros Playboy, Tommer, Infierno, Devastador y Fania 97, el acto principal en el cartel.

El evento está anunciado para este viernes en la Pista Apocalipsis, la cual se ubica en la junta auxiliar de La Resurrección, que forma parte del ayuntamiento de Puebla.

Cabe señalar que el pasado 30 de marzo el Gobierno Federal decretó la Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor debido al Covid-19, enfermedad que ha dejado 50 muertos y mil 510 contagios en el país.

Durante la Emergencia, que se extenderá al menos hasta el próximo 30 de abril, quedó prohibida cualquier reunión de más de 50 personas y se ordenó el cierre de cualquier negocio no esencial para la economía del país, incluyendo pistas de baile, bares y centros nocturnos.

Descartan ley seca en Puebla

Pese a estas restricciones, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dejó muy claro un día antes que no se dejará de vender bebidas alcohólicas en la entidad durante la Emergencia Sanitaria, como ha ocurrido en otros estados y municipios, incluyendo todo el territorio de Tabasco.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que no ve a la ley seca como una medida eficiente para reducir las probabilidades de adquirir Covid-19, y se limitó a llamar a la población a no excederse en su consumo de alcohol.

Además, desmintió que haya sido un acuerdo entre gobernadores decretar la ley seca en el país a partir de este 3 de abril.