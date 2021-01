La crisis educativa es por indisciplina: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo que la indisciplina en las clases virtuales está generando una crisis educativa.

México.- La crisis educativa que se está dando en Puebla es por la indisciplina de alumnos, padres de familia y maestros en las clases virtuales, afirmó el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa.

De acuerdo con Luis Miguel Barbosa, la indisciplina durante el presente ciclo escolar, que se realiza de manera virtual a causa de la pandemia del Covid-19 está generando una crisis educativa porque no hay interés suficiente.

Y es que, de acuerdo con el gobernador de Puebla, varios de los estudiantes no ponen atención, no se conectan y cada vez hay más faltas en las clases a distancia.

Falta interés en las clases virtuales: Miguel Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que la indisciplina en varios alumnos y padres de familia en las clases virtuales que se realizan a causa de la pandemia del Covid-19 "está siendo crisis".

Durante una conferencia de prensa, Barbosa Huerta indicó que en este momento no hay condiciones en Puebla para reabrir las escuelas públicas y privadas.

Sin embargo, el gobernador subrayó que la jornada de vacunación contra el coronavirus para maestros ayudará a mejorar el panorama educativo del estado.

Y es que, señaló, muchos estudiantes poblanos de todos los niveles educativos, así como los padres de familia, no han mostrado suficiente interés durante las clases virtuales.

"La falta de disciplina de alumnos, de padres de familia, de tutores, de quién acompaña a los estudiantes está siendo crisis y hay mucha desatención, a eso me refiero, desatención" Miguel Barbosa

Luis Miguel Barbosa abundó que "hay mucha desatención, a eso me refiero, a la desatención, lo primero que hacen los muchachos es no conectarse a sus clases y hay un tema de muchas faltas porque no se conectan, después no ponen atención y no cumplen con las tareas".

Ante la indisciplina que está generando la crisis educativa, el gobernador de Puebla dijo que, con el objetivo de fortalecer las clases, la Secretaría de Educación en el estado de Puebla, adicionó a los programas grabados desde la Federación un temario propio.

La Secretaría de Educación Pública de Puebla señala que más de un millón 762 mil 482 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nivel básico y superior han tomado clases bajo la modalidad a distancia en lo que va del ciclo escolar 2020-21.