Elda Miranda Alvarado, médico general del Hospital General de Cholula, cuenta su experiencia sobre su lucha contra el Covid-19 y alerta sobre las hospitalizaciones en Puebla, de las que señala que una cama se desocupa solamente cuando muere el paciente.

En su testimonio para El Sol de Puebla, advierte que en la segunda ola del Covid-19, la contingencia vino con mayor fuerza, y las jornadas se han vuelto cada vez son más pesadas ante el incremento de pacientes que llegan en menor tiempo.

Elda Miranda señala que en los primeros meses, se encontraba en el Covitario y ahora está en el área de Triage, que es donde se tiene el primer contacto con los pacientes Covid-19.

"Esta segunda oleada está sobrepasando todo, los hospitales están saturados y la gente está desesperada" Elda Miranda Alvarado

Ahora, es raro un paciente no necesite una cama en el hospital

Y es que comenta que ha visto que los pacientes ya llegan muy mal, pues si antes, era muy raro el paciente que se hospitalizaba, pero ahora, es muy raro el paciente que no necesita hospitalización.

"Cada guardia es muy estresante. Está lleno urgencias, está lleno piso y estamos esperando a que se desocupe una cama de urgencias para que el paciente tengo afuera, pueda ingresar" Elda Miranda Alvarado

Desde el principio la gente no se cuidó del Covid-19

Y es que, si bien por un lado siente tristeza, por el sufrimiento del paciente y sus familiares, también siente enojo, pues se da cuenta que a la fecha hay quienes deciden no cuidarse exponiendo a los demás.

“Desde el principio la gente no se cuidó, incluso, el año pasado había fiestas clandestinas... Como sociedad, fuimos muy irresponsables" Elda Miranda Alvarado

Elda señala que si bien ella que tiene una labor mínima en la pandemia del Covid-19 está agotada, "imagínate a mis compañeros que están adentro".

Elda Miranda Alvarado hizo un llamado a la sociedad a que hagan conciencia para salir de esta situación porque, de no hacerlo, el coronavirus seguirá cobrando cada vez más vidas.

Sentenció: "Ya no hay camas, ya no hay tomas de oxígeno, ya no hay ventiladores. Para que una cama se desocupe y pueda ingresar un paciente, ahorita solamente es cuando fallecen los pacientes que están adentro. Suena muy fuerte pero esta es la realidad".

Con información de Maricarmen Hernández, de El Sol de Puebla