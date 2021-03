María Amelia llegó desde las 5 de la mañana a Ciudad Universitaria en Puebla a recibir su vacuna, pero no fue posible porque no tenía ficha de turno



México.- María Amelia , una persona adulta mayor, lloró ante la posibilidad de no recibir la vacuna contra coronavirus Covid-19 porque cuando llegó a las instalaciones de Ciudad Universitaria en Puebla, le indicaron que no era posible que recibiera la dosis porque no tenía una ficha de turno.

De acuerdo con el Sol de Puebla, la mujer rompió en llanto cuando le dijeron que su registro de la página “Mi vacuna” no era suficiente para recibir la dosis; compartió que llegó desde las 5 de la mañana al centro de vacunación pero aún así, le negaron el paso porque a no contaba con alguno de los turnos que entregó la Brigada Correcaminos Puebla.

La mujer explicó que únicamente tenía el registro de la pagina federal mivacuna.salud.gob.mx , pero que le comentaron que ese no cuenta y la ficha de turno no la pudo imprimir; en la fila del dicho centro, María Amelia mostró su desilusión, aunque no fue la única pues otros adultos mayores también fueron rechazados por la misma razón.

La solución presentada por el centro de vacunación fue enviarlos a la Preparatoria Enrique Cabrera para recibir asesoría, imprimir sus pases y posteriormente recibir la vacuna Sinovac contra Covid-19.

Miguel Barbosa dice que vacunarán a todos en Ciudad Universitaria

Tras la difusión del caso de María Amelia en la ciudad de Puebla, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta , pidió no desesperarse y mantener la calma pues recordó que la logística de la aplicación de la vacuna no corresponde al gobierno local, sino a la Federación.

“Yo estoy seguro que todo el que acuda a Ciudad Universitaria se va a ir vacunado, estoy seguro que se estarían implementado en ese momento la estrategia para atender a todos [...] no se desesperen, mantengan la calma,que seguramente se está viendo la forma de cómo puedan recibir su vacuna las y los poblanos mayores de 60 años que viven en la parte Sur de Puebla”. Miguel Barbosa

Cabe recordar que desde el pasado 26 de marzo, en Puebla inició una inscripción de adultos mayores en el sur de la ciudad a través de la página “Brigada Correcaminos” sin embargo, algunos tuvieron problemas con su registro e incluso, reportaron a varias personas formadas desde días antes tener su vacuna asegurada.

Sobre este registro en Puebla, las autoridades dijeron que iban a garantizar el orden en el proceso de vacunación y evitar aglomeraciones. Este lunes 29 de marzo inició la aplicación con 76 mil 800 dosis con 4 módulos en la Ciudad Universitaria de este estado.