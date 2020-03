Impulsa Miguel Barbosa acuerdos de intercambio con Universidad de Central Florida

Llega UCF a acuerdos con gobiernos y empresarios en beneficio de los jóvenes mexicanos

Puebla.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta alcanzó acuerdos de intercambio con directivos de la Universidad de Central Florida (UCF-University of Central Florida), quienes visitaron el país, y el estado de Puebla en gira de trabajo.

Cabe destacar que el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, se hizo presente durante toda la gira de trabajo de los catedráticos norteamericanos y destacó la apertura que promueve y práctica el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Barbosa Huerta, recibió a los pedagogos en la sede oficial de Casa Aguayo de la Ciudad de Puebla y juntos abordaron las oportunidades de intercambio en este estado, para los jóvenes universitarios, y los egresados que buscan continuar especializándose en los Estados Unidos.

“Estamos comprometidos con mejorar la calidad de las Universidades Públicas en Puebla, con mayor inversión en infraestructura, capacitación, personal calificado y continua actualización” Miguel Barbosa Huerta

Sobresalió en la reunión el ofrecimiento de Barbosa Huerta para brindar facilidades para la apertura de un campus de Extensión Universitaria de UCF en Ciudad Modelo en Puebla.

Cabe destacar que compañado de la secretaria de Economía, Olivia Salomón, el gobernador Barbosa recibió un reconocimiento de manos de Jeffrey Jones, Vice Provost de UCF Global.

“Impulsar el talento de nuestros jóvenes estudiantes, a través de la educación dual, tendrá como resultado la generación de empleos mejor pagados y mano de obra calificada para la atracción de inversiones de empresas globales” Olivia Salomón

Por parte de la UCF, visitaron el estado de Puebla, Jeffrey Jones, vice Provost de UCF Global; Youcheng Wang, Dean del Rosen College of Hositality Management; Katidia Coronado, Associate Instructor of Journalism de la Nicholson School of Communication; y Waldemar Ksrwowski, Profesor and Chairman, Deparment of Industrial Engineering and Management Systems.

Tras la reunión con Barbosa, la delegación de la Universidad de Central Florida, visitó la planta automotriz de AUDI Puebla, donde se produce el modelo Q5.

Tras esta visita se logró gracias a las gestiones del gobierno de Puebla y la Secretaría de Economía del estado, estudiantes de Ingenierías UCF podrán realizar sus prácticas profesionales en esta planta automotriz.

Al siguiente día, en su estancia en Puebla, los miembros de la misión de la UCF se reunieron con rectores de universidades públicas y privadas. También tuvieron encuentros con la Agencia Estatal de Energía, con la UPAEP sobre el tema aeroespacial entre otras actividades, con medios locales y de orden cultural.

La UCF visita la Ciudad de México

En su visita a la Ciudad de México, los norteamericanos tuvieron acercamientos con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma; y el Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls.

Adicionalmente funcionarios de la Cancillería mexicana saludaron la visita de los integrantes de la delegación de la Universidad de Central Florida, y recibieron un reconocimiento para el Subsecretario para América del Norte Jesús Seade.

Asimismo la delegación de UCF entregó una carta dirigida al canciller Marcelo Ebrard Casaubón para invitarlo a que asista a la Semana Internacional en noviembre próximo en el Campus de Orlando.

La intención es ofrecerle al canciller un reconocimiento especial por su labor a favor de la educación binacional y en particular entre la UCF y Mexico.