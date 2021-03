Pobladores de una comunidad en Oaxaca señalan que en la campaña de vacunación impera el influyentismo.

Tras la desorganización y la falta de dosis para inmunizar a los adultos mayores, pobladores de la Villa de Zaachila en Oaxaca retuvieron a funcionarios públicos encargados de brigada de vacunación.

En un video que circula en redes sociales, se ve cómo los pobladores de Villa de Zaachila gritan “¡queremos vacunas, queremos vacunas!”, al mismo tiempo que impiden la salida de funcionarios de la Secretaría de Bienestar y servidores de la nación a cargo de las brigadas de vacunación.

Pobladores de Zaachila acusan de influyentismo en campaña de vacunación

Los pobladores de Oaxaca señalaron que en la campaña de vacunación en la entidad impera el influyentismo, misma a la que calificaron como “una burla”, por lo que solicitaron que se le informaran al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la situación.

“Obrador dijo claro, corrupción e influyentismo no, y nosotros nos dimos cuenta […] por qué no respetaron el patrón del registro de todos los que vinieron a hacer fila. ¿Por qué no alcanzaron las vacunas? ¿Esas vacunas las aplicaron por influyentismo […] a quién le vamos a reclamar? ¿Qué castigo va a haber?, porque es una burla […] los están engañando, denle el mensaje a Obrador ¿o es o no es?”, reclamó uno de los pobladores.

“¿Por qué los señores servidores de la nación, para qué madres sirven, no estuvieron allá? Hubo gente del municipio, pero los servidores de la nación por qué no tienen un control, por qué engañan a la gente. ¡Maldita sea!”, reclamó uno de los adultos mayores más indignados”, agrega el adulto mayor.

El ayuntamiento de Zaachila previamente informó que sólo se vacunaría a los adultos mayores que se registraron en el sitio Mi Vacuna.

Sin embargo, los ciudadanos denunciaron que las dosis llegaron incompletas y que hubo varias personas que tras la larga espera se quedaron sin recibirla y que debían volver a anotarse.

“Las vacunas las administran ustedes, tanto les estoy ayudando que estoy dando la cara. Usted dijo que llegarían las vacunas que están en el registro, tenemos un padrón de mil 905 en el caso, pero llegaron mil 715, de entrada tenemos un desfase. No llegan las vacunas que siquiera estaban registradas”, comentó el presidente municipal de Zaachila, Cástulo Bretón, en una transmisión en vivo, donde hizo un llamado a subdelegada regional de Bienestar Aída Valencia Ramírez a atender el problema.

Por su parte, la subdelegada aseguró que informaría de la falta de vacunas a la delegación estatal de Bienestar y ahí se determinaría lo siguiente. “Yo no tengo ni facultad ni información para decirle en qué fecha, sería mentirle”, añadió.