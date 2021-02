Oaxaca: Arriban 34 voluntarios de 'All Hands and Hearts' para reconstruir escuelas

Trece hombres y 21 mujeres voluntarios de 'All Hands and Hearts' suman sus esfuerzos a la reconstrucción de escuelas

Oaxaca.- Un total de 34 voluntarios de la organización All Hands and Hearts, provenientes de 9 países y México, arribaron a Oaxaca para sumarse a las labores de reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos que azotaron el estado en septiembre de 2017 .

Los voluntarios provienen de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Polonia, España, Suiza y por supuesto, México.

El grupo está compuesto por 13 hombres y 21 mujeres con 30 años de edad en promedio, y sumarán trabajo, tiempo libre, energía y amor a una pequeña comunidad en la zona costera de Oaxaca ubicada entre Huatulco y Puerto Escondido, damnificada por el sismo.

Los miembros de All Hands and Hearts estarán en México por un periodo de 12 semanas para participar, no solamente en la reconstrucción de dos escuelas seguras y resilientes, sino también para aprovechar este periodo de pandemia y poder desarrollarse a sí mismos en términos tanto personales como profesionales.

Como misión, los voluntarios harán lo necesario para ofrecer a los niños de Oaxaca un lugar seguro para que puedan retomar sus clases tan pronto se pueda.

Algunas de las labores que realizan son las de mezclar y colar el cemento, doblar varilla, aplanar paredes y pintar los muros de colores alegres que tanto han caracterizado al estado de Oaxaca y la región.

All Hands and Hearts retoma sus operaciones en México

Cabe destacar que All Hands and Hearts originalmente suspendió sus actividades por el Covid-19, pero dedicó gran parte de 2020 en el desarrollo de un modelo de trabajo con los estándares más altos de seguridad.

Tras realizar pruebas piloto en Bahamas y Estados Unidos, All Hands and Hearts retomó sus operaciones en México desde el otoño de 2020 con el fin de preparar la llegada de los voluntarios.

El personal voluntariado de All Hands and Hearts se sujeta a protocolos de seguridad como una evaluación de salud pre-durante-post programa, trabajar a sana distancia, medidas de higiene y sanitización, uso de material de protección y contact tracing y cabe resaltar, que todos los voluntarios están libres de Covid-19 , de acuerdo a exámenes.

La fundación All Hands and Hearts está activa en México desde 2009 y ha logrado reconstruir 18 planteles educativos en 7 estados.

All Hands and Hearts es una organización sin fines de lucro que se dedica a la reconstrucción de infraestructura comunitaria afectada por desastres naturales a través de un modelo único de voluntariado.