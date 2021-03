Precandidato de Morena en Oaxaca niega creación de chat de fotos íntimas

Humberto Santos, aspirante a diputado local por Morena, rechazó haber creado un chat donde difundían imágenes íntimas de mujeres mixes



México.- Humberto Santos Ramírez , conocido como Beto Santos y quien es precandidato de Morena a diputado en el distrito electoral 10 Mixe–Choápam, rechazó haber creado un chat de WhatsApp en el que se compartían fotos íntimas de mujeres indígenas sin su consentimiento.

En conferencia de prensa, el aspirante explicó que las acusaciones en su contra forman parte de una “campaña de desprestigio” porque encabeza los resultados de la encuesta interna de su partido y dijo que son falsos los señalamientos de por los delitos de violación, trata de personas y robo de combustible mencionados en medios locales.

Beto Santos también aseguró que interpondrá una denuncia penal contra quien resulte responsable de “la campaña mediática en su contra” porque reiteró que él no ha creado ningún chat.

“Estoy para dar la cara frente a los medios y a la sociedad para que escuchen también mi versión. No vengo a victimizarme pero tampoco es justo que se me condene antes de tiempo; pido pruebas. No puedo pedir disculpas por algo que no hice. No hay ninguna mujer que señalé que yo subí una foto o compartí imágenes”. Beto Santos

Además, Santos aseguró que no existe ninguna investigación en su contra por el caso e incluso afirmó que no existen mujeres víctimas de dicho chat; afirmó que no tiene problema con que las autoridades investiguen y pidió que se presenten las pruebas de lo que se le acusa porque están afectando “su imagen , su entorno familiar, a su esposa e hija, y a su madre”.

🚩 Se deslinda precandidato de Morena "Beto Santos" de creación de chat “porno” en #Oaxaca



Aseguró que hasta el momento no existe ninguna denuncia ni carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General del Estado por ésta y otras acusaciones. pic.twitter.com/9ExhNcNgQN — Semanario de Opinión (@SemanarioOpinio) — Semanario de Opinión (@SemanarioOpinio) March 16, 2021

Precandidato de Morena relacionado a chat de fotos íntimas de mujeres mixes

El pasado 12 de marzo, a través de redes sociales la lingüista y activista, Yásnaya Elena Aguilar , denunció que Beto Santos era uno de los integrantes y creador del grupo que fue revelado en marzo de 2020, y que incluyó acusaciones contra funcionarios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) por estar en este chat llamado “Sierra XXX” en donde se compartían imágenes de mujeres ayuujk/mixes.

Cabe recordar que en marzo de 2020, 214 organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, así como defensoras de derechos humanos condenaron la creación del grupo de WhatsApp “Sierra XXX” por la difusión de fotografías íntimas; además, exigieron una disculpa al INPI por minimizar la denuncia.

El Instituto aseguró que no normalizan la violencia contra las mujeres y que son conscientes del contexto de violencia, discriminación y exclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana; expresaron una disculpa acción u omisión en cuanto a este caso y despidieron a Rolando Vásquez Pérez, relacionado con el grupo.

Por el chat, hay en proceso dos carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por los delitos de trata de personas y discriminación, así como violencia de género .

Captura de pantalla @YasnayaEG

Exigen a Morena retirar a Beto Santos

Tras las acusaciones contra Beto Santos, organizaciones, colectivos y mujeres exigieron a la dirigencia de Morena que impida su participación como candidato a diputado local como forma de justicia para las mujeres que fueron exhibidas en el chat de WhatsApp.

“Como comuneras de la Sierra Norte que no militamos en ningún partido político, como ciudadanas de otras regiones de Oaxaca y como organizaciones y colectivas, hacemos un enérgico llamado pues nos indigna y molesta que una persona misógina y machista que ha atentado contra las mujeres de la región sea postulado para un cargo de elección popular”. Pronunciamiento

Más de 50 mujeres de la Sierra Norte, de Oaxaca y organizaciones y colectivas hacemos un enérgico llamado al @PartidoMorenaMx: No queremos al creador del chat Sierra XXX de diputado. @SesulBolanos@CNHJ_Morena @CitlaHM #NingunAgresorEnElPoder pic.twitter.com/dpyQwEAV2t — Yasnaya Elena (@YasnayaEG) — Yasnaya Elena (@YasnayaEG) March 15, 2021

Expresaron que el antecedente del caso de Félix Salgado Macedonio en Guerrero “sentó un precedente lamentable de impunidad en este proceso electoral, donde las denuncias de las mujeres por violencia sexual no fueron escuchadas”.