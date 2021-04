Yolanda Cantú hace campaña en TikTok; presume que sus propuestas son mejores que su forma de bailar

Yolanda Cantú García, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) para la alcaldía de Monterrey, ha utilizado la plataforma de video TikTok como parte de su campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021.

Sin embargo, no ha tenido la respuesta que deseaba, ya que ha recibido muchas críticas por sus videos donde se muestra bailando sus propuestas de campaña y saludando a la gente.

El 31 de marzo, Yolanda Cantú compartió un video “pa’ los que dudan de la experiencia” donde menciona sus grados académicos, además de asegurar que ninguno de sus contrincantes sabe hablar inglés.

“Como cuando te dicen que no tienes experiencia para gobernar, pero quién de todos los candidatos tiene un posgrado en Chicago, quién ha bajado recursos internacionales para hacer algo por Monterrey, y la más fácil, quién de todos estos sabe hablar inglés” Yolanda Cantú

Incursión de Yolanda Cantú en TikTok genera críticas

Apoyada de la plataforma TikTok, Yolanda Cantú ha recibido comentarios negativos y burlas a sus bailes y propuestas. Sin embargo, la candidata a la alcaldía de Monterrey se ha mantenido firme y ha respondido con humor a los comentarios de quienes la critican.

A freses como “pero tú no tienes una canción como la de Samuel”, Yolanda Cantú ha respondido que tiene un baile viral “aunque admito que mis propuestas son mejores que mis pasos. Además, la candidata se comparó con Thanos , villano del Universo Cinematográfico de Marvel al decir “Soy inevitable”.

En otras redes sociales también se han hecho notar las burlas a sus bailes de campaña y han criticado que mencione su dominio del inglés pues para muchos eso no es indispensable para el ejercicio de las funciones de un alcalde en Monterrey.



"Después de ver este meme comprendí el porque baila (que alguien se apiade y le diga que tampoco sabe): No experiencia en el puesto, no propuestas, sabe ingles aunque no se requiere en el trabajo."



¿Quién es Yolanda Cantú, candidata del PAN a la alcaldía de Monterrey?

Yolanda Cantú es egresada de Psicología de la Universidad Regiomontana y tiene una maestría en Desarrollo de Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Política Harris, de la Universidad de Chicago.

Además Yolanda Cantú es fundadora de la asociación civil Coët , que promueve y desarrolla políticas públicas enfocadas en los derechos de los niños y las familias en áreas marginadas de México.

Desde que inició su campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio por la alcaldía de Monterrey, Yolanda Cantú ha apostado por las redes sociales, principalmente TikTok.