Samuel García dijo que en el video difundido por Adrián de la Garza sólo aparece bailando a los 9 años, lo cual no es un delito

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, aseguró que el video que exhibió Adrián de la Garza, candidato de la coalición del PRI-PRD, en su contra es una muestra de su “desesperación” en la contienda electoral de la entidad.

En un video, Samuel García dijo que el video que compartió Adrián de la Garza sólo lo muestra bailando a los 9 años de edad y no estaba cometiendo ningún delito . Sin embargo, no aclaró nada respecto a su vínculo familiar con Gilberto García Mena “El june”, exlíder del Cártel del Golfo.

“Adrián de la Garza (…) muestra un video donde bailaba a mis 9 años, que mal bailaba, por cierto, pero eso Adrián no es delito, esto lo que muestra es que estás desesperado porque llevamos 10 puntos arriba en las encuestas y estás dispuesto a hacer el ridículo como lo acabas de hacer”

Samuel García dice que video en su contra es una vacilada

Samuel García aseguró que el video que lo muestra de niño se trata de una “vacilada” de su contrincante Adrián de la Garza, porque está subiendo su puntaje en las encuestas para la contienda electoral en Nuevo León.

El candidato de Movimiento Ciudadano también acuso a Adrián de la Garza de querer saquear a Nuevo León, como su “padrino” Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León del PRI, quien fue vinculado a proceso por delitos patrimoniales y mal ejercicio del servicio público.

“Presentas una vacilada con tal de quedarte en el poder y seguir saqueando a Nuevo León como lo hizo tu padrino Rodrigo Medina, a diferencia tuya yo soy incorruptible, tú síguele buscando no vas a encontrar nada, porque a diferencia de los Medina todo lo que he hecho es por mi trabajo" Samuel García

Adrián de la Garza exhibe a Samuel García

Este viernes, Adrián de la Garza dio a conocer un vídeo en el que se vincula a Samuel García, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, con Gilberto García Mena “El June”, exlíder del Cártel del Golfo.

Adrián de la Garza mostró un video grabado en 1996 de una fiesta donde aparece Samuel García, con 9 años de edad, con Gilberto García Mena, quien es su tío y está en prisión por delincuencia organizada y narcotráfico.

En 2018, Samuel García aseguró que no conocía a Gilberto García Mena. “A ese sujeto no lo conozco, sé que tiene ya 20 años en la cárcel, no tengo idea que hizo, qué haya hecho”, dijo.