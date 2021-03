Samuel García arranca campaña en Nuevo León contra quienes buscan seguir saqueando

Samuel dijo que es el único aspirante que no ha militado en el PRI.

México.- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inició campaña durante los primeros minutos de este 5 de marzo rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio de 2021.

Durante su primer acto acompañado de su esposa y algunos familiares, dijo que volverá a hacer historia pues busca ganarle a la vieja política que quiere seguir saqueando a Nuevo León.

Es por ello que durante su campaña en los siguientes noventa días dijo que demostrará porque su propuesta es la mejor y no continuar con el antiguo sistema corrupto.

En ese marco Samuel García dijo que es el único que no es parte de ese sistema corrupto pues no ha militado en el Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) como sus sus contrincantes.

“Soy el único que no es parte del sistema corrupto; el único que no ha estado en el PRI, ni pertenece a la mafia de los partidos, el único que no vive de la política y que ha donado su sueldo durante seis años y rechazado todo tipo de bonos. El único incorruptible” Samuel García. Candidato

Samuel García, el único que no ha militado en el PRI

Además de desenmascarar a la vieja política que se caracteriza por tener nombres que ya todos han escuchado como Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra, quienes pasaron del PRI a Morena .

Además de Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos, ligados a Rodrigo Medina. Samuel García también cuestionó que el candidato del PRI, Adrián de la Garza haya iniciado un su primer evento en la Explanada de Los Héroes, lo cual pone en peligro a las personas ante la pandemia de coronavirus.