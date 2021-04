La UIF estaría investigando a Rodrigo Medina por lavado de dinero y evasión fiscal, acusaciones que el exgobernador negó

México.- El exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina negó ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Esto luego de que el medio El Norte publicara que la UIF investiga a Rodrigo Medina y su familia por delitos que podrían superar los mil millones de pesos.

“Ninguna autoridad nos ha notificado de manera formal de dichas investigaciones” Rodrigo Medina

“No tengo nada que esconder”: Rodrigo Medina sobre acusaciones en su contra

El Norte publicó que la UIF detectó una red de empresas de Rodrigo Medina para:

Hacer triangulaciones millonarias. Depósitos en efectivo entre cuentas bancarias y empresas fachada. Inversiones en fondos extranjeros. Envío de recursos a cuentas en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

Rodrigo Medina negó tener cuentas de ningún tipo en esos cuatro países y calificó dicha acusación de “ridícula”.

La UIF también estaría investigando la autocompra de un terreno en Saltillo, la adquisición de predios para instalar la planta de Kia en Pesquería y la adjudicación de un megacontrato por más de mil 600 millones de pesos.

Al respecto Rodrigo Medina dijo que es verdad que en 1988 se realizó la autocompra de un terreno por su familia y él, pero justificó que el hecho sucedió hace 30 años, cuando aún no era funcionario público.

“Evidentemente yo no era funcionario público, ni gobernador, esa copropiedad se liquidó de manera pública, transparente de manera legal, como se liquidan muchas copropiedades” Rodrigo Medina

El Norte también publicó que en 2017, las cuentas de Rodrigo Medina reportaron depósitos y retiros por 118 millones 400 mil pesos, lo que supera los ingresos fiscales que reportó ante el SAT.

El exgobernador dijo que sus estados de cuenta los tiene desde 2008 y es “muy fácil” comprobar que dicho movimientos nunca se hicieron.

Rodrigo Medina aseguró ser objeto de persecución política y que no tiene nada que esconder porque los tribunales siempre le han dado la razón.

“He sido objeto de persecuciones políticas y la Fiscalía Anticorrupción me ha investigado de manera exhaustiva a mi personas y a mi patrimonio y siempre he dado la cara, siempre he acudido a todos los llamados de la autoridad porque no tengo nada que esconder y a final los tribunales me dieron la razón” Rodrigo Medina

