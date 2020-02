Le roban las llantas de su carro y lo dejan en bloques, en su cochera

Vecino de la colonia Colinas de San Jerónimo en Monterrey denuncia el atrevido atraco que sufrió su vehículo en el interior de la cochera de su casa

Monterrey.- Sin llantas y sobre bloques, pero sin sacarlo de su cochera, fue como un grupo ladrones dejó el vehículo de un vecino de la colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León.

A través de redes sociales el señor Manuel Leos denunció que sufrió partes de su automóvil, el cual se encontraba dentro su cochera.

“Yo no me di cuenta hasta que prendí el carro y no quiso caminar, me bajo y es donde me doy cuenta que estaba con blocks” Manuel Leos

Aunque en la zona, elementos de la Policía Regia realizan de manera constante rondines de vigilancia, los ladrones lograron apoderarse de manera impune de llantas y rines del vehículo modelo Accord.

AHORA DEJAN SIN LLANTAS A CARROS #LasNoticiasMty AHORA DEJAN SIN LLANTAS A CARROS ALARMA ROBOS EN COLINAS DE SAN JERÓNIMO Los robos son un problema creciente en la Entidad. Un vecino de la colonia Colinas de San Jerónimo se llevó una desagradable sorpresa al despertar y encontrar su auto sin llantas. Publicado por Las Noticias Televisa Monterrey en Viernes, 7 de febrero de 2020

El denunciante pide a las autoridades mejorar sus recorridos, ante el temor que existe de que los asaltantes trastoquen las viviendas.

De acuerdo a testigos, se presume que los amantes del ajeno viajan en una camioneta pick up en color, la cuál ha sido visto haciendo recorridos de manera sospechosa en las cuadras del sector de San Jerónimo.