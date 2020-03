Se confirman 64 casos de Covid-19 en NL; cancelan visitas a centros penitenciarios

Autoridades estatales cancelaron de manera temporal las visitas a los internos que se encuentran en centros penitenciarios en Nuevo León

Monterrey.- Al presentarse un notable incremento de los casos positivos de Covid-19 en la entidad y para evitar una propagación masiva, autoridades de Nuevo León anunciaron este vienes que se cancelan de manera temporal las visitas a los centros penitenciarios ubicados en el estado.

En rueda de prensa el Secretario de Salud Estatal, Manuel de la O Cavazos informó que ya son 64 casos confirmados de Covid-19 hasta hoy.

Aunado a que existen otros 37 casos positivos en hospitales privados, los cuales falta la validación del INDRE para que sean ya contemplados en las cifras oficiales.

De la O Cavazos señaló que de estos 37, a tres les falta que pasen otra prueba biomolecular.

“Por órdenes del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón desde hoy se cancelan las visitas de terceras personas en las centros penitenciarios, es un lugar muy propenso a qué se propicie un incremento de casos, por ello buscamos prevenir” Manuel de la O Cavazos

Sobre los 64 casos confirmados, 34 son en San Pedro, 17 en Monterrey, 6 en Guadalupe, 2 en Santa Catarina, 2 en Apodaca, 2 en Salinas Victoria y uno en San Nicolás.

Los 4 nuevos pacientes, detalló el Secretario de Salud, son una mujer de 24 años que viajó a España, un hombre de 27 años que estuvo en España, otra mujer de 27 años que viajó a Italia, y un hombre de 28 años que llegó a la Entidad proveniente de la Ciudad de México.

Según el funcionario estatal aún no se presenta la transmisión comunitaria en Nuevo León, y los casos son importados y por contacto.

Por país de procedencia de viaje, indicó, 25 de Estados Unidos, 20 de España, 3 de Francia, 2 de Inglaterra, 2 de Italia, 1 de Alemania, 1 de Holanda, uno de la Ciudad de México y 9 por contacto.

En lo que se refiere a los centros penitenciarios, aclaró que si bien no se tiene al momento un caso sospechosos o confirmado de coronavirus en estos lugares, es importante prevenir un brote masivo ya que reconoció que existe una sobrepoblación.

“Si bien las cifras van en incremento queremos que la curva de contagios no se dispare en los próximos días como se tiene contemplado, pedimos que se queden en sus casas, queremos evitar la propagación de la enfermedad, ayúdenos si no tiene que salir no lo hagan, estamos trabajando para darle a una atención a todo los casos” Manuel de la O Cavazos

Ante la adquisición de pruebas de detección aclaró que la empresa con la que realizarán las transacciones se llama Aries y que su material es de origen canadiense y alemán, descartó que haya problema alguno y con esta compra se respaldaran para dar batalla a los posibles contagios que se den.

De los centros receptores para atención única al Coronavirus, aclaró que serán los Hospitales Metropolitano, Universitario, de Montemorelos y de Juárez, además de la Clínica Tierra y Libertad.

Junto con las Clínicas 2, 4, 6 y 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con los cuales ya se han tenido pláticas para que operen de esta manera.

De la O descartó que exista un toque de queda tal y como se ha difundido a través de mensajes, aclaró que es importante hacer caso nulo a las fake news y no caer en pánico.