Mujeres protestan contra violencia de género en el Congreso y la UANL

Exigen las mujeres pronta actuación de autoridades para garantizar freno a la violencia de género

Monterrey.- Para exigir un freno total a la violencia de género y la pronta actuación de las autoridades para garantizarlo, cientos de mujeres volvieron protestar este 9 de marzo en la capital de Nuevo León.

Las movilizaciones se concentraron en el Congreso del Estado y en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) donde mujeres de todas las edades se manifestaron.

Un grupo de 200 mujeres estudiantes, profesoras, trabajadoras, y legisladoras se concentraron a fuera del Congreso Local en apoyo al Paro Nacional de Labores de Mujeres programado para este lunes.

Las manifestantes exigieron a los tres poderes de Nuevo León paridad total en los cargos públicos.

En punto de las 10:00 horas las mujeres con playeras moradas se congregaron con pancartas, alegando respeto y justicia para los feminicidios en Nuevo León.

“No están desaparecidas”, “marcho mientras estoy viva”, “vivas nos queremos”, “queremos ganar lo mismo que los hombres”, “por el futuro de ellas”, “yo si te creo”, “juntas libres sin miedo”, se leía en las pancartas.

“Éste es un paro activo en el congreso, las diputadas tomamos una decisión de integrarnos al movimiento nacional, decidimos todas que nos integramos el movimiento nacional de un día sin mujeres y efectivamente acordamos que no entraríamos a la Sesión” Guadalupe Rodríguez

Por su parte, una estudiante exhortó a la Fiscalía para que actúe y combata los feminicidios en la Entidad.

A la par de docenas de jóvenes convocadas por el Frente Universitario Feminista realizaron un plantón en la Explanada de Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, para visibilizar, una vez más, la violencia de que son objeto las mujeres en Nuevo León.

“Hoy estamos en paro, pero el día de mañana que regresemos nuestros agresores van a estar ahí”, declaró una de las participantes.

Por otra parte, ante el alza del 25 por ciento en los asesinatos de mujeres, en el año 2020 con respecto al año 2019, que se registra en Nuevo León, Vanessa, una de las manifestantes, aseguró que mientras el tema se mantenga en el plano del discurso político y la impunidad, no se tendrá una reducción de los crímenes contra mujeres.

En cuanto a la histórica manifestación del 8 de marzo en la Explanada de los Héroes y por calles del centro de Monterrey, la activista celebró que cada vez más las mujeres estén tomando conciencia de la violencia de género que se sufre y vive en la entidad, y el país, y que ese hecho sumado a que cada vez más mujeres dejen atrás el silencio y alcen la voz, es una gran ganancia.

“Son cosas menores" los daños causados durante 8M

Manuel González Flores, secretario de gobierno de Nuevo León. Cortesía

Al considerar que “son cosas menores”, el Gobierno del Estado minimizó los daños que ocasionaron mujeres durante la Marcha Feminista que se desarrolló este 8 de Marzo en las primeras calles de Monterrey, Nuevo León.

Al pronunciarse a ese respecto, Manuel González Flores, secretario General de Gobierno, consideró que las pintas “son cosa menor” y no les queda más que limpiar y respetar la expresión de las manifestantes.

“La autoridad, hacia el interior, no tiene más que saldo blanco, que eso debería ser siempre, ayer lo fue, ya los grafitis y lo que hay pues lo vamos a limpiar el día de hoy, lo importante fue que las ciudadanas se pudieron manifestar con libertad y que la autoridad no estuvo más que para protegerlas y cuidarlas” Manuel González Flores

Y adelantó que dejarán que siga sucediendo este tipo de manifestaciones.

“En este caso debo de manifestar que las mujeres fueron respetuosas de la Casa del Pueblo y de los monumentos, nosotros no tenemos más que el trabajo de ir a limpiar esos grafitis que son menores. No, no actuaremos legalmente contra nadie, nosotros dejaremos que esto se dé, también esto pueden ser señales de un Estado inteligente, sensible, que antes que nada respeta la libre manifestación de ideas” Manuel González Flores

Por su parte, Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública del Estado, dio a conocer que no se realizó ninguna detención por las pintas al considerar que había que ser tolerantes con las manifestantes por ser solo faltas administrativas.

“No es lo mismo una falta administrativa que un delito, entonces hay límites siempre en las manifestaciones, en este caso estaban siempre dentro de los límites, era un tema administrativo y hay que ser tolerantes” Aldo Fasci Zuazua

Durante la marcha de este Día Internacional de la Mujer, mujeres encapuchadas realizaron actos vandálicos en estaciones del Metro, Congreso, Macroplaza y negocios privados.