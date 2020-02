"No es integrante de nuestro movimiento": Morena se deslinda de relación con Clara Luz Flores

Llaman a la militancia de Morena no dejarse llevar por rumores que se han difundido tras renuncia al PRI de la alcaldesa de Escobedo, Nuevo León

Monterrey.- A través de un comunicado, el Comité Directivo Estatal de Morena en Nuevo León se deslindó de cualquier relación con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, quien hoy renunció a 22 años de militancia en el PRI.

“Clara Luz no es integrante de nuestro movimiento ni militante de nuestro Instituto político. En Morena no hemos designado precandidatos ni candidatos para el próximo proceso electoral ya que dicho proceso aún no inicia” Bertha Puga Luévano

El documento lo circularon por redes sociales debido a que en las últimas horas trascendió como un hecho de que Flores Carrales es ya la abanderada de Morena para contender por la Gubernatura de Nuevo León en el 2021, pese a que aún no son tiempos electorales.

El comunicado signado por Bertha Puga Luévano, dirigente estatal de Morena, señala que no se han designado aún precandidatos o puestos similares, por ello vieron la necesidad de expresarlo.

Morena se deslindó en Nuevo León de la posible candidatura el año que viene al gobierno de Nuevo León de la alcaldesa de Escobedo. Internet

Asimismo solicitan a la militancia no dejarse llevar por rumores que han sido difundidos a través de redes sociales.

Aunado a que pidió no seguir difundiendo las publicaciones con el mencionado material para evitar confusión entre la ciudadanía.