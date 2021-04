Mariana Rodríguez recuerda la tristeza de no ser mamá

Mariana Rodríguez recordó que hace un año se enteró que estaba embarazada, aunque finalmente no pudo ser mamá



México.- El pasado 26 de abril de 2020 , Mariana Rodríguez y Samuel García, dieron a conocer que estaban esperando un bebé, exactamente un mes después de haber llegado al altar el 27 de marzo de 2020.

Sin embargo, un mes después del anunció, la tristeza invadió a la familia García Rodríguez por la pérdida del que pudo haber sido su nuevo integrante.

"Hace 1 año recibí la mejor noticia de mi vida. La más esperada. Mi sueño de siempre: SER MAMÁ. Sin saber que esta iba a terminar en la más triste de mi vida." Mariana Rodríguez

Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García relatan la perdida de su bebé

Con uno de los textos más sensibles que hemos leído en redes sociales, la influencer Mariana Rodríguez anunció que el bebé que esperaba, murió en su vientre.

"Sin saber cómo empezar, pero con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios." Mariana Rodríguez

A través de sus redes sociales Mariana Rodríguez, explicó que comenzó a tener un sangrado, razón por la que decidió acudir a médico, donde desafortunadamente le comunicaron la pérdida de su bebé.

"Sentí enojo, culpa, impotencia, dolor en mi cuerpo y en mi corazón. No entendía por qué tanta felicidad había terminado en tristeza, por qué después de experimentar tantos cambios tan increíbles en mi cuerpo no entendía por qué después de tantas cosas tan bonitas, ahora tenía que entender y aceptar que mi bebé no llegaría." Mariana Rodríguez

A pesar de esta terrible noticia, la influencer Mariana Rodríguez dijo que al día de hoy ha logrado entender, que solo la vida sabe cuándo es el momento, pues el hecho no de ser mamá le ha permitido concentrarse al 100% en la campaña de su esposo Samuel García, quien busca ser candidato al gobierno de Nuevo León .

"Hoy entiendo varios por qués. No hubiera podido estar 100% pegada en campaña con mi esposo, Dios sabe perfectamente cuando es nuestro momento." Mariana Rodríguez

De igual forma, hace un año, por medio de redes sociales, Mariana Rodríguez, le dedicó las siguientes palabras a su bebé: