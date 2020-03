View this post on Instagram

Los viejos políticos de siempre tienen miedo, por eso ya empezaron con la guerra sucia. Aquí no hay nada que esconder, siempre se ha sido transparente y así seguirá. Movimiento Ciudadano es víctima de una guerra sucia y de ataques políticos sin fundamento que tienen la intención de afectar a la fuerza política de mayor crecimiento en todo el estado de Nuevo León. Pero a quien obra siempre en la verdad, no lo chantajean con la mentira. Déjense de grillas baratas y tibiezas y mejor contesten con hechos, y no retórica de quinta. Nuevo León merece una nueva forma de hacer política, a la altura de nuestro estado y de su gente. Nosotros estamos comprometidos con la construcción de un buen gobierno, le pese a quien le pese. A este Movimiento nadie lo para. Todo mi respaldo y apoyo a @colosioriojas , quien siempre se ha conducido con rectitud y honestidad. #SENATORE