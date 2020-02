Exigen con marcha frenar feminicidios en Nuevo León

Más de un centenar de mujeres llegaron marchando a la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno

Monterrey.- Al grito de “¡Marcho porque estoy viva, y no sé hasta cuándo! ¡Respeta mi existencia o espera resistencia!” feministas hicieron un llamado desde Nuevo León para exigir acciones concretas para frenar los feminicidios y la violencia de género que ha ido en incremento.

Más de un centenar de mujeres se concentraron en la Explanada de los Héroes , frente al Palacio de Gobierno para de ahí caminar entre las calles para pedir que se haga algo y evitar más casos como el de "Ingrid", que fue asesinada y desollada por su propia pareja sentimental en la Ciudad de México.

El recorrido inició en la calle Zaragoza, para tomar luego la calle Juan Ignacio Ramón, con la consigna: "venimos en paz, pero enojadas", para así seguir hasta la avenida Juárez, de la capital regia.

Más de un centenar de mujeres se congregaron en la Explanada de los Héroes. Cortesía

En su travesía las féminas con pancartas y gritos exigieron respeto y justicia en los casos que sean denunciados.

“¡No más feminicidios, no más impunidad!, ¡México feminicida!, ¡Ser mujer no debe ser factor de riesgo! ¡Donde hay amor no debe haber dolor!”

A pesar de que se dijo que sería pacifista, algunas de las asistentes realizaron pintas en la Iglesia del Roble.

Al llegar al cruce de las calles Morelos y Juárez, las mujeres hicieron un circulo y leyeron un pliego petitorio para que en Nuevo León las autoridades trabajen para garantizar una vida libre de violencia a las ciudadanas y sobretodo acaben con la impunidad de casos que son denunciados y que los agresores continúan en las calles.

En el arco de la entrada del pasaje comercial Morelos, una joven escaló la estructura y colgó unos zapatos rojos en señal de repudio a los feminicidios.

Con el fin de preservar la seguridad y el orden, el contingente fue abanderado por personal de Tránsito de Monterrey, y al frente por un grupo de 8 mujeres policías de Fuerza Civil.

En tanto que la Explanada y el edificio estatal estuvieron resguardados por decenas de elementos de Fuerza Civil, en su mayoría mujeres, y sin armas.

La convocatoria para esta marcha se hizo a través de Facebook y surge por el asesinato de Ingrid Escamilla, con lo cual las mujeres de Nuevo León se unieron a la indignación y protesta masiva nacional contra los feminicidios.