“El Bronco” informa que salió negativo a la prueba de Covid-19, agradeció los mensajes de preocupación y se comprometió a seguir cuidando su salud

Luego de que el pasado fin de semana, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” se reunió en dos eventos con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sin usar cubrebocas, el gobernador de Nuevo León confirmó el resultado de su prueba de Covid-19 salió negativo.

A través de su cuenta de Twitter, “el Bronco” informó que ayer lunes se realizó la prueba de Covid-19 y fue negativo. Agradeció los mensajes de preocupación y se comprometió a seguir cuidando su salud y la de los demás.

“Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean”. Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. Gobernador de Nuevo León

Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) January 26, 2021

El Bronco presenta en la Evaluación de Programas para el Bienestar en Linares

Jaime Rodríguez “el Bronco” informó que el pasado sábado 23 de enero estuvo presente presente en la Evaluación de Programas para el Bienestar en el Municipio de Linares, donde también asistió el presidente AMLO.

“El Bronco” señaló que le comunicó a AMLO sobre los diversos avances que en la Zona Citrícola.

“Hemos construido escuelas, parques deportivos, un centro comunitario, un gimnasio, el Centro de Atención Múltiple más grande del estado para atender a las personas con discapacidad, para capacitarlos y puedan conseguir un trabajo” Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”. Gobernador de Nuevo León

"El Bronco" celebró el éxito de los agroparques hortícolas, el Tecnoparque Caprino, y el programa "Hambre Cero", obras que dijo “nos ha ayudado a reducir considerablemente la pobreza extrema”.

Finalmente, invitó a que este tipo de acciones sean replicadas en otras zonas marginadas del país para terminar con la pobreza.