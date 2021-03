Clara Luz Flores desayuna tacos con Citlalli Hernández

Clara Luz Flores fue captada en un puesto de tacos junto a la líder nacional de Morena, Citlalli Hernández, en calles del municipio de Monterrey.

México.- La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, desayunó tacos con la líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández.

La candidata Clara Luz Flores fue captada en un puesto de tacos ambulante junto a la líder nacional de Morena, Citlalli Hernández, en calles del municipio de Monterrey en su segundo día de campaña.

Es el segundo evento de la candidata de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Nueva Alianza y Verde Ecologista de México (PVEM), tras su registro oficial ante la autoridad electoral.

Clara Luz Flores y Citlalli Hernández desayunan sin seguridad

La candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, inició su segundo día de campaña desayunando tacos con la líder nacional de Morena, Citlalli Hernández.

Además de repartir cubrebocas, la candidata se tomó un tiempo para desayunar, y de acuerdo con usuarios de Twitter, no se observó que estuviera acompañada por cuerpos de seguridad en su evento de campaña.

"Pregunté si la foto era de hoy y me dijeron que sí. Me sorprendió porque no vi un cuerpo de seguridad propia de una 'candidata a gobernadora', ¡parecía cualquier día!" @AntonioAttolini

Ahí anda @CitlaHM con @claraluzflores empezando el día desde temprano caminando en #Monterrey.



Pregunté si la foto era de hoy y me dijeron que sí. Me sorprendió porque no vi un cuerpo de seguridad propia de una «candidata a gobernadora», ¡parecía cualquier día! 😍



Es Clara. pic.twitter.com/ShaXQcdoAu — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) — Antonio Attolini Murra 🌹 (@AntonioAttolini) March 5, 2021

De acuerdo con Reforma, luego de que entregó los artículos de higiene, Clara Luz Flores y Citlalli Hernández desayunaron tacos de barbacoa en un puesto ubicado en el cruce de Colón y Cuauhtémoc.

En su primer día de campaña por la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores ofreció un pequeño discurso afuera del Museo Marco, donde compartió temas prioritarios como salud, medio ambiente y equidad de género.