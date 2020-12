Clara Luz Flores se registró como precandidata a la gubernatura de Nuevo León por Morena para la elección de 2021.

México.- Clara Luz Flores se registró como aspirante a la gubernatura de Nuevo León junto con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para lo cual acudió a la Ciudad de México tras pedir licencia a su cargo como alcaldesa de Escobedo.

Apenas el jueves 3 de diciembre, la política había informado mediante un video compartido en sus redes sociales, su intención de contender en la elección de 2021 por la gubernatura de la entidad, razón por la cual decidió pedir licencia a su cargo como presidenta municipal, no sin antes agradecer el apoyo que le han brindado los habitantes del municipio.

Clara Luz Flores hizo acto de presencia en la sede del partido Morena para presentar su registro y ser incluida en la encuesta que decidirá al ganador de la candidatura en Nuevo León, el cual recibirá el aval de la coalición Juntos Haremos Historia que integran el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

La política neoleonesa reconoció sentirse feliz con la participación sin estar obligada a pertenecer al partido o la exigencia de un cargo público, aclaró que la carta compromiso que entregó únicamente se refiere a los principios de no robar, no mentir y no traicionar que predica el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y con los cuales coincide.

¡Ya quedó! Listo mi registro como precandidata a la Gubernatura de Nuevo León. pic.twitter.com/r0Ylgd2ULO — Clara Luz Flores (@claraluzflores) — Clara Luz Flores (@claraluzflores) December 5, 2020

La alcaldesa con licencia afirmó que su trabajo en Escobedo la avala y que ha elegido participar en las elecciones de 2021 en Nuevo León dado que cuatro partido políticos dejaron de lados sus intereses partidistas para otorgarle su respaldo, respetando su condición como ciudadana y abriendo la consulta a la ciudadanía para que decidan en pro de la entidad.

Clara Luz Flores reiteró que su trabajo será a favor de la democracia, por lo cual optó por el partido Morena, llevando su agenda a favor de la mejora de la entidad a su cargo de gobernadora, en caso de resultar electa en la contienda como candidata del partido.