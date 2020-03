Boda siguió protocolos sanitarios: Samuel García

Senador de Movimiento Ciudadano contesta las críticas que surgieron al saber que se casó en plena pandemia en la Catedral de Monterrey

Monterrey.- Al defenderse de la ola de críticas que se originaron al filtrarse las fotos de boda en plena crisis epidemiológica por el coronavirus, el Senador Samuel García Sepúlveda externó que ellos no violentaron ninguna ley y se obedecieron lo protocolos sanitarios.

El senador García Sepúlveda, miembro del Partido Movimiento Ciudadano, contrajo nupcias en una limitada ceremonia en la Catedral de Monterrey con la influencer Mariana Rodríguez.

García Sepúlveda fue una de las principales personas que criticó que el Gobierno no estaba haciendo nada al respecto de la pandemia y que escondía cifras reales de la enfermedad.



“Por eso hoy no hubo invitados ni fiesta. Porque el país no está para pensar en eso y porque el amor no tiene que ver con eso. Ya habrá momento para compartir muchas cosas con la gente que queremos y a quienes les agradecemos que nos comprendan” Samuel García Sepúlveda

A través de sus cuentas en redes sociales, el senador señaló que en la misa de su boda solo se permitió la entrada a 15 personas, además de que no hubo fiesta en salón de eventos.

Samuel resaltó que al ser Mariana el amor de su vida, decidieron no postergar la boda y por ello solo convocaron a su familia.

La pareja fue criticada en redes sociales luego de que circular fotografías filtradas de su boda religiosa, debido a que autoridades federales suspendieron eventos y reuniones de 100 personas o más para mantener una distancia considerable para evitar contagio del coronavirus.