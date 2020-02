Colegio suspende clases el 9 de marzo; alumnas exigen que ellos sí asistan 

La decisión del Colegio Americano de suspender todas las clases indignó a alumnas pues dicen que se desvirtúa el movimiento Un día sin nosotras.

México.- Las alumnas del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, exigieron que los hombres del plantel sí asistan el 9 de marzo, día en que las mujeres realizarán el paro nacional "Un día sin nosotras".

Esta acción consiste en no asistir a laborar, a clases, no consumir, no salir, no hacer trabajo doméstico y la convocatoria inicial fue a través de redes sociales con el hashtag #UnDiasinNosotras del colectivo feminista veracruano de Brujas del mar.

Ante este paro, la decisión del Colegio Americano del Noreste fue de suspender las clases el próximo 9 marzo para todo el alumnado, incluyendo a los varones.

Medida del Colegio desvirtúa el movimiento

La decisión del Colegio Americano del Noreste de suspender todas las clases generó indignación entre las alumnas pues consideraron que esa decisión desvirtúa el movimiento #UnDíaSinNosotras.

En la cafetería de la escuela, estudiantes de los niveles middle school y high school (secundaria y prepa) del American School Foundation hicieron un llamado a los directivos a no incluir a los hombres.

Incluso, señalaron que antes de que se publicara el comunicado de la justificación de las faltas, los hombres se burlaban con comentarios que desacreditaban el paro feminista.

Además, reclamaron la falta de empatía y exigieron respeto por parte de los compañeros, al ser un día exclusivo de las mujeres.

Una de las alumnas recordó al Colegio que el propósito de la protesta es visibilizar la problemática de violencia de género a la que se enfrentan las mujeres, por lo que pidió a las autoridades no justificar la falta de ninguna estudiante, para resaltar la ausencia de las mujeres en las clases.

Americano dijo que cancelación de clases es por seguridad

El Colegio Americano del Noreste había informado que como apoyo al movimiento "Un día sin nosotras" se cancelan las clases para todos los estudiantes el 9 de marzo, "para garantizar un entorno seguro y ordenado"

De acuerdo con la institución, el personal femenino no debe ir a trabajar ese día ni presentar justificante por su ausencia, por lo que no se harán deducciones en la paga.

Señala que si bien el torneo de Futbol Soccer ASOMEX de Preparatoria sí se llevará a cabo para los partidos femeniles y varoniles, hizo unun llamado a los atletas y asistentes a que vistan de morado en señal de solidaridad.

En un comunicado, del que da cuenta El Norte, el Colegio Americano señala que buscará oportunidades adicionales para proporcionar presentaciones y/o sesiones informativas para que los estudiantes y la comunidad sigan creando conciencia sobre este importante tema y momento en la historia.

Paro Un día sin nosotras. Especial

Colegio Americano ofrecerá talleres reflexivos

Luego de la indignación que generó entre las alumnas y la opinión pública la suspensión de clases en general el próximo 9 de Marzo, el Colegio Americano informó que el 9 de marzo se llevarán a cabo una serie de actividades encaminadas a la reflexión y concientización sobre la erradicación de la violencia de género.

Abundó que se invitan tanto a los alumnos como a los padres de familia a participar en las actividades que se desarrollarán.

Sin embargo, indica que las clases en nivel preescolar y primaria sí se suspenderán ese día.