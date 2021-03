Adrián de la Garza, candidato del PRI para Nuevo León, señala que Clara Luz Flores está desesperada haciendo señalamientos de corrupción

Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, señala que Clara Luz Flores, candidata de Morena, está desesperada porque está cayendo en las encuestas de preferencias para las elecciones del próximo 6 de junio en la entidad.

Este 23 de marzo, Adrián de la Garza, candidato de la coalición del PRI y PRD, realizó un evento político en el municipio de Zaragoza, en el sur de Nuevo León, donde aseguró Clara Luz Flores no lo va a distraer, de acuerdo con El Norte. Luego que la candidata de Morena lo acusó de corrupción en un video publicado esta mañana.

“Está desesperada Clara, está echando mano de lo que sea, es un tema que a mí no me va distraer, vamos a seguir haciendo propuestas como siempre lo he hecho para darle orden y rumbo a este Estado” Adrián de la Garza

Clara Luz Flores señala omisiones de Adrián de la Garza

Esta mañana, Clara Luz Flores arremetió en contra de Adrián de la Garza. Lo acusó de estar involucrado en actos de corrupción, cuando fue procurador estatal, de “sus compadres” Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, y Francisco Cienfuegos, candidato a la alcaldía de Monterrey e involucrado en despojos de tierras en el municipio de Mina en 2015.

Ante las declaraciones de la candidata de Morena, Adrián de la Garza dijo que fueron actos desesperados porque está cayendo en las encuestas y se le está “saliendo su verdadera personalidad”.

“Los actos de desesperación son también sinónimo de que no hay temple y para gobernar se requiere temple. Son actos desesperados de todo su equipo de campaña (…) Está cayendo obviamente en las encuestas de preferencias del electorado, ya le está saliendo la verdadera personalidad". Adrián de la Garza

Adrián de la Garza evadió responder a las acusaciones

Clara Luz Flores acusó a Adrián de la Garza de ser omiso cuando fue procurador de Nuevo León en el monumento Penal de la Mina, proyecto al que se le destinaron millones de pesos y se canceló.

El candidato de Va Por Nuevo León fue cuestionado acerca de sus omisiones en el municipio de Mina cuando fue procurador estatal, pero evadió responder , informó El Norte.

Por su parte, Francisco Cienfuegos, candidato a la alcaldía de Monterrey y exalcalde de Guadalupe, dijo que desde 2017 no cuenta con ningún predio en el municipio de Mina y las acusaciones de Clara Luz Flores son sin fundamento.