Policía de Guadalajara salva a menor de edad que cayó de un cuarto piso

El policía atrapó al menor de edad que cayó del cuarto piso de un edificio en la colonia El Sauz, y le salvó la vida.

El incidente ocurrió en un inmueble de la colonia El Sauz. El agente Krihsna Vázquez atrapó al menor de edad y con ello amortiguó la caída, que pudo haber sido mortal.

El hecho se dio a las 11:30 de este 3 de marzo. El menor de edad despertó de una siesta y al ver que su mamá no estaba en el departamento, se asomó a la ventana del cuarto, pero quedó colgado de la ventana.

Vecinos vieron el incidente y llamaron a las autoridades. El agente estaba cerca del sitio y dio su apoyo al menor de edad.

Felicitamos a nuestro policía, Krihsna Baladeva Vázquez Ramírez, quien esta mañana amortiguó la caída de un niño que colgaba del cuarto piso de un edificio en la #ColoniaElSauz y le salvó la vida.

¡Muchas gracias por hacer tu trabajo con el corazón! #SomosHéroesGDL

Poco después los brazos del niño de 12 años cedieron y éste cayó al vacío, pero el oficial lo atrapó y le salvó la vida.

El menor de edad fue llevado a un hospital de la colonia Jardines del Bosque. Tanto él como el policía sufrieron heridas leves.