Pide Enrique Alfaro suspender vuelos provenientes de lugares con cercos sanitarios

Anuncia gobernador de Jalisco pruebas rápidas para detectar casos de Covid-19. Insta a la Alianza Centro-Bajío-Occidente a tomar acciones en conjunto

Guadalajara.- Como una parte del Plan Jalisco Covid-19, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez envió una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la cual urgió a tomar en serio la suspensión del arribo de vuelos provenientes de países con cercos sanitarios.

“Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta ya no se reciban vuelos, así de claro y así de contundente. Estoy haciendo lo que me toca, le estamos enviando una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respetuosa, pero firme, planteando la necesidad de que el Gobierno de México se tome en serio esta agenda” Enrique Alfaro Ramírez

Asimismo, Alfaro Ramírez anunció la aplicación de pruebas rápidas masivas para detectar el Covid-19 como medida de prevención y detección temprana.

“La regulación de los aeropuertos y de los vuelos que vienen de otros países y de otras ciudades con problemas que ahorita están rebasando sus capacidades de acción, es verdaderamente urgente. No se puede seguir postergando decisiones que son importantísimas. Hoy Jalisco está dando un paso difícil” Enrique Alfaro Ramírez

El gobernador jalisciense dijo que en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener la enfermedad, solicitó al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) la suspensión de vuelos hacia Jalisco, de aquellos lugares donde se ha decretado un cerco sanitario.

“Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia. El Gobierno de Jalisco no está pensando en competir en las estadísticas pues a la hora de que iniciemos con esto evidentemente la cifra de contagios va a aumentar, que es lo que pareciera que algunas autoridades quieren evitar” Enrique Alfaro Ramírez

Esta suspensión exceptúa los vuelos por razones humanitarias y los vuelos de carga.

“Nosotros lo que queremos es que aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios. Yo no estoy compitiendo por estadísticas, yo estoy tratando de actuar con responsabilidad” Enrique Alfaro Ramírez

Asimismo, el gobernador informó que tuvo comunicación con sus homólogos que integran la Alianza Centro-Bajío-Occidente , a quienes llamó a tomar acciones en conjunto.

“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados, no podemos seguir dejando que, ante la falta de decisiones generales, que las regiones de México estén a expensas de las circunstancias que estamos viviendo en el país. Vamos a tomar decisiones, Jalisco las está tomando. Otros estados ya emprendieron esta ruta. Yo confío que este bloque regional pueda tomar decisiones también esta misma semana” Enrique Alfaro Ramírez

Alfaro Ramírez dio a conocer que el estado tiene listas 5 mil pruebas PCR para aplicar a la población y la meta es contar con 20 mil pruebas. En el país, por ejemplo sólo existen 10 mil pruebas de este tipo.

El ejecutivo reconoció que hay 45 casos confirmados con coronavirus en el estado; 41 con síntomas y 4 asintomáticos; de ellos uno fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Cuautla, el cual es proveniente de Seattle, Estados Unidos.

“Estas pruebas de determinación de anticuerpos son importantes porque un portador asintomático, cinco días antes que pueda tener síntomas, ya está excretando virus y está transmitiendo virus. Entonces lo que se va a hacer es realizar estas pruebas. Lo que está haciendo el Gobierno es hacer una prueba que tiene buen desempeño, que si sale positiva se realizará el PCR en tiempo real” Jaime Andrade Villanueva

Asimismo, el gobernador dio a conocer la muerte del primer paciente positivo a Covid-19 en las instalaciones de la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dijo que no hay enfermos hospitalizados en nosocomios estatales.

En su oportunidad, Jaime Andrade Villanueva, director General del Hospital Civil, reconoció que las pruebas de detección de Covid-19 son una medida oportuna por parte del Gobierno de Jalisco, ya que al ignorar las acciones para la detección y atención de probables casos detectados, no sería posible enfrentar este problema.

“Es importante no automedicarse, es importante también decir que están corriéndose apenas los protocolos de investigación para el manejo de los pacientes en los cuales se tiene un diagnóstico de neumonía por COVID-19. Importantísimo decir que no vale la pena que la gente corra a comprar medicamentos de prevención, porque no hay ningún medicamento que prevenga el que alguien se vaya a contagiar con COVID-19. No hay vacuna por el momento, no hay hidroxicloroquina, que es el medicamento que todo mundo anda buscando, o cloroquina, es un medicamento que no debe ser usado para prevención” Fernando Petersen Aranguren

Por su parte, Fernando Petersen Aranguren secretario de Salud estatal, recomendó a la población a no automedicarse, y en caso de tener síntomas compatibles con Covid-19, comunicarse al número telefónico 33 3823 3220, donde podrán brindarle la atención y asesoría de lo que se debe hacer, según sea el caso de cada persona.

El especialista añadió que en el caso de la hidroxicloroquina se usa en personas que ya tienen el virus, más no sirve para prevención, y que solo se puede manejar bajo prescripción médica y con la supervisión de un especialista en los hospitales.