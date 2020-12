Las personas podrían ser sancionadas con una pena de prisión de dos meses a diez años y con una multa de hasta 24 mil pesos.

México.- Diputados de Jalisco aprobaron reformas para incorporar el delito de “peligro de contagio” al Código Penal del estado. De está forma, se busca sancionar con hasta 10 años de prisión a aquellas personas que transmitan enfermedades, como el Covid-19, a otros por negligencia.

La iniciativa fue avalada por las Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco, la cual contempla que el delito de “peligro de contagio” se le será imputado a las personas que aun sabiendo que son portadoras de una enfermedad infecciosa y contagiosa, incurran a acciones que impliquen una situación de riesgo de transmisión a otros individuos.

Las personas que realicen el delito podrían ser sancionadas con una pena de prisión de dos meses a cuatro años y con una multa de hasta 24 mil pesos. La pena podría incrementarse a 10 años de prisión, si la enfermedad fuera incurable y aumentaría cuando la víctima sea menor de edad.

La propuesta fue presentada por Irma de Anda Licea, diputada del Partido de Acción Nacional (PAN), en medio de la pandemia por Covid-19, y se impulsa porque hay personas que no siguen las medidas sanitarias para evitar los contagios de la enfermedad en Jalisco.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud de Jalisco, en el estado existen actualmente 836 casos activos de Covid-19, mientras que en el acumulado suma 120 mil 414 pacientes; las muertes a causa del virus acumulan 4 mil 989 víctimas.

Sin embargo, la diputada del PRI, Mariana Fernández Ramírez, planteó que se debe revisar el tema desde una perspectiva de derechos humanos, para evitar que la medida sea discriminatoria para personas que porten alguna enfermedad.