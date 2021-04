"Van a ser liberados, den gracias a Dios por esta oportunidad, ya son famosos”, dijo uno de los secuestradores a la familia que desapareció en Jalisco

México.- La familia Villaseñor Romo habría sido liberada por la presión mediática. Tras estar secuestrados por 17 días, la familia fue localizada en una gasolinera en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el pasado 9 de abril.

Julio Alberto Villaseñor, de 35 años de edad, fue privado de la libertad junto con 4 integrantes de su familia mientras regresaba de la Ciudad de México (CDMX) a Jalisco, el pasado 24 de marzo; aseguró que los liberaron porque ya eran “famosos”, en entrevista con Yuridia Sierra.

“Primero fue cómo esto es una broma, porque dijeron ‘los vamos a bañar para que ya se vayan’ pero sí, nos bañaron. (Y nos dijeron) ya se van, van a ser liberados den gracias a Dios por esta oportunidad, ya son famosos” Julio Alberto Villaseñor

Familia Villaseñor fue privada de la libertad en una carretera de Acatic, Jalisco

El pasado 24 de marzo, se reportó que la familia Villaseñor desapareció en una carretera del municipio de Acatic, Jalisco.

La familia integrada por Julio Villaseñor, de 35 años; Jimena Romo Jiménez, de 24 años; Virginia Guadalupe Villaseñor Cabrera, de 24 años de edad; Iker Fabricio Escoto Villaseñor, menor de 9 años de edad y Julia Isabela, de 1 año, habría sido privada de la libertad por unos policías.

Jimena Romo Jiménez aseguró que unos policías los interceptaron diciendo que había una denuncia por robo de un auto. Sin embargo, los privaron de la libertad, ella estuvo a lado de los niños, incomunicada y sin saber dónde estaba.

“Es más que un milagro para nosotros, porque la verdad es algo impresionante no saber si ibas a vivir o a morir. Los policías nos interceptaron diciendo que había una demanda, como algo de robo de la camioneta, en ese momento fue demasiado temor, nos agacharon y sabíamos que estábamos en un lado, pero no sabíamos dónde era” Jimena Romo

Avisaron a la familia Villaseñor que la niña Julia Isabela sería liberada

El caso de la desaparición de la familia Villaseñor trascendió en los medios de comunicación, pero fue hasta el 8 de abril cuando la Comisión de Búsquedas de Personas del Estado de Jalisco confirmó que la niña Julia Isabel , de 1 año y 6 meses, fue localizada con vida en el municipio de La Barca.

Jimena Romo declaró que las personas que la privaron de la libertad le avisaron que la niña Julia Isabela iba a ser entregada a sus familiares y le dieron su palabra.

“Me dijeron que la iban a entregar a mis familiares, pero claro que yo estaba incomunicada y yo no sabía sí era verdad o no, pero ellos me dieron su palabra y lo cumplieron gracias a Dios” Jimena Romo

Localizan a la familia Villaseñor; hay 7 policías vinculados a proceso por su desaparición

Un día después de que fue localizada la niña Julia Isabela, el resto de la familia Villaseñor fue liberada en el municipio de Zapotlanejo. En el lugar, pidieron un celular para ponerse en contacto con sus familiares.

Hasta el momento, 7 policías de Acatic fueron detenidos por la desaparición forzada de la familia Villaseñor. Los acusados fueron vinculados a proceso y están en prisión preventiva, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.