Inaugura Enrique Alfaro remodelación Paseo Alcalde en Guadalajara

Con 2.5 kilómetros de extensión, este espacio público en uno de los corredores peatonales y ciclistas más grandes de México

Guadalajara.- Con un recorrido por el Paseo Fray Antonio Alcalde, que incluyó distintas actividades de reactivación como parte del festival GDLuz, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, inauguró esta obra, que antiguamente era conocida como la calle Alcalde-16 de septiembre.

Fray Antonio Alcalde fue un gran benefactor de la ciudad. Se trató de un cura español quien hizo grandes obras para la ciudad de Guadalajara hace tres siglos.

“Es la mejor manera de celebrar el que finalmente después de años de una historia tan complicada, de una obra que inicialmente se pensó como una obra de transporte público; espero y confío que estará lista muy pronto” Enrique Alfaro Ramírez

Con su remodelación, el Paseo Alcalde, se convierte en el paseo semipeatonal más largo del país, pues mide 2.5 kilómetros, y su área se extiende encima de la línea 3 del tren ligero.

El Paseo debe su nombre a Fray Antonio Alcalde. Cortesía

El gobernador Alfaro Ramírez dijo que a pesar de las críticas y de años complicados de trabajo, se logró renovar este andador diseñado por arquitectos de la ciudad.

“Lo que yo puedo decir es que la parte que nos tocó a nosotros, lo que va a arriba del tren, es hoy sin duda la obra de las muchas que me ha tocado encabezar de las responsabilidades que he tenido, esta es la que más orgulloso me hace sentir” Enrique Alfaro Ramírez

En el evento se realizó la proyección de un documental que narra el proceso de renovación de esta área pública.

Será un paseo preferentemente peatonal y de ciclistas. Cortesía

El mandatario hizo extensivo su agradecimiento a los comerciantes de la zona por la espera y el apoyo de la ciudadanía, y reconoció que las grandes transformaciones no son fáciles y que esta es una muestra de lo que se ha logrado.

“Hoy quiero expresar a los comerciantes del centro, a quienes han aguantado los efectos de tener cerrada durante tanto tiempo la principal avenida de la ciudad, estamos ya viendo la luz al final de túnel” Enrique Alfaro Ramírez

Esta obra, que anteriormente era una vía con un denso tráfico vehicular, fue renovada para que peatones y ciclistas convivan armónicamente, gracias a la reducción del tránsito motorizado, la accesibilidad de los entornos, colocación de banquetas más amplias y cruceros seguros.

El área se extiende sobre la línea 3 del tren ligero. Cortesía

“Que demos cuenta juntos del significado de esta obra, que todos los tapatíos vuelvan a venir a apropiarse del Centro Histórico de Guadalajara y a que la gente no olvide los procesos de transformación que estamos viviendo en La Ciudad y sobre todo, todavía, lo que sigue para el Centro, para Guadalajara en un trabajo coordinado del Gobierno del Estado y el Gobierno de Guadalajara” Ismael del Toro

También destacan en la obra los cambios de las redes hidrosanitarias, las luminarias LED, así como el ocultamiento de redes eléctricas, colocación de semáforos, fuentes, bancas y la reforestación con 1,300 árboles.

Durante el recorrido del gobernador, Ismael del Toro, Alcalde de Guadalajara, aseveró que con la entrega del Paseo Alcalde, se puede decir que inician formalmente los festejos del 478 aniversario de la ciudad.