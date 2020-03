Adelanta Jalisco suspensión de clases para el martes 17

Critica el gobernador Alfaro que la federación la “decisión equivocada” del esperar hasta el día 20 para suspender actividades escolares

Guadalajara.- Ante la crisis por el Coronavirus, el gobierno de Jalisco adelantó la suspensión de clases, prevista por el gobierno federal para el día 20, al martes 17 de marzo, anunció Enrique Alfaro Ramírez, gobernador tapatío.

El mensaje se dirigió al pueblo de Jalisco en un mensaje transmitido en su cuenta de Facebook y en el que fue acompañado por todo su gabinete.

“He expresado y lo digo con respeto, que no estamos de acuerdo en la manera como el Gobierno de la República ha enfrentado esta circunstancia. Si no nos tomamos en serio lo que está sucediendo, me parece que vamos a mandar un mensaje equivocado” Enrique Alfaro Ramírez

Alfaro Ramírez criticó que el gobierno federal está mandando un mensaje equivocado y llamó a tomarse la crisis sanitaria con seriedad, al expresar respetuosamente que no está de acuerdo en cómo la federación está enfrentando estas circunstancias.

Dijo que si no se suspenden inmediatamente las clases la medida no servirá de nada y llamó absurdo el aplazamiento de más de cuatro días para esa decisión.

“Hace apenas unas horas estuvo reunido el Secretario de Educación en la Ciudad de México, para acompañar al Gobierno de la República en la decisión que tomó de suspender clases el día 20 de este mes. Nosotros consideramos que esta es una decisión equivocada. Las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más para aplazar la decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención” Enrique Alfaro Ramírez

Comparó las malas decisiones tomadas en Italia y España contra las buenas actuaciones de Hong Kong, Singapur y Japón, los cuales, dijo actuaron a tiempo.

En ese sentido prometió que Jalisco no va a ser omiso, porque, dijo, que no comparte el mensaje de que hay que estar tranquilos y por el contrario, llamó a estar activos y conscientes y preparados, aunque pidió no tener miedo, ni caer en pánico, pero sí a asumir cada quien su responsabilidad.

“Es por eso que hemos tomado la decisión de que aquí en Jalisco las clases se suspenden a partir del martes en educación básica. Hemos tomado esta decisión viendo lo que otros países han hecho y han podido evitar una crisis. Países como Hong Kong, como Singapur, como Japón actuaron a tiempo. Tomaron medidas difíciles, pero lo hicieron previendo la circunstancia que se podría enfrentar y esa es la diferencia con países como Italia o España que no hicieron lo que tenían que hacer y hoy están pagando las consecuencias de su omisión” Enrique Alfaro Ramírez

Dijo el gobernador que su intención es mandar un mensaje de congruencia a toda la gente para que ayuden cuidándose.

Pero prometió trabajar con determinación frente a la crisis sanitaria aunque pidió que la gente haga también su parte.

Hizo un llamado a la ciudadanía a evitar las grandes reuniones y eventos masivos, para evitar que el problema siga latente.

Alfaro Ramírez llamó a todos a la responsabilidad y a tomarse en serio las cosas y anunció que aparte de la suspensión de clases, irán revelando una serie de decisiones para evitar efectos colaterales por la crisis sanitaria.

Dijo que buscarán los mecanismos para ayudar a las madres que trabajan y que ahora tendrán que cuidar a sus hijos que no tendrán clases y por eso anunció que se va a reunir con líderes de la iniciativa privada.

El mandatario anunció también que buscará la manera de salvar el ciclo escolar y ver con los maestros y las autoridades de educación como se van a recuperar estos días de clases perdidos.

“Estamos ante una circunstancia que exige decisiones complejas. Yo prefiero que haya quien diga que estamos actuando de manera exagerada que asumir luego la responsabilidad de no haber tomado decisiones que se debieron haber tomado”

Hizo un llamado a la sociedad para apoyar las medidas del gobierno y ratificó que están en funciones los puestos de control en los aeropuertos, en los puertos y las centrales camioneras.