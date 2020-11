La venta de alcohol estará limitada en Guerrero por repunte de Covid-19

En Guerrero se limitará la venta de alcohol y estará prohibida la circulación vehicular entre las 00:00 y las 06:00 horas

México.- El estado de Guerrero comenzará a limitar la circulación vehicular y a sancionar a las personas que no usen cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, así como reducir el horario de venta de bebidas alcohólicas, como parte del endurecimiento de medidas para detener la pandemia de coronavirus Covid-19.

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, refirió que a partir del lunes 9 de noviembre en los municipios de mayor índice de contagios, como Atoyac, Tixtla, Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Tecpan, Taxco, Coyuca de Benítez, Omepetec, entre otros, quedará prohibida la circulación vehicular de 00:00 a 06:00 horas.

Además se plantea cerrar las playas de Guerrero y sancionar por no usar el cubrebocas, ya que si bien esta medida ya es obligatoria, no genera ninguna multa en caso de no seguirse.

La venta de alcohol será suspendida de las 20:00 a las 06:00 horas en tiendas de conveniencia y centros comerciales y tiendas de autoservicio deberán cerrar en esa hora. A su vez, farmacias, hospitales y gasolineras podrán funcionar las 24 horas del día.

En cuanto a bares en espacios abiertos se obligará al cierre a partir de las 23:00 horas. También se suspenderá la barra libre, y se cerrarán actividades en casinos, discotecas y lugares cerrados.

El aforo del 50 por ciento será respetado en hoteles y restaurantes, pero se exhortará al uso de cubrebocas y el respeto de las medidas de salud. Los cines deberá tener su última función a las 23:00 horas y cerrarán otra vez los gimnasios.

Guerrero está en el color naranja del semáforo alerta Covid-19 pero se aplicarán medidas estrictas para evitar el avance de la enfermedad. Según una encuesta entre habitantes aplicada por el Gobierno del Estado, 8 de cada 10 guerrerenses están de acuerdo con restricciones más severas.

Guerrero tiene 22 mil 486 casos de Covid-19 y 2 mil 293 muertes.