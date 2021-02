Guerrero: Encabeza Héctor Astudillo Flores el aniversario del Plan de Iguala y el Día de la Bandera

Astudillo Flores estuvo acompañado del presidente AMLO y a su homólogo argentino, Alberto Fernández, durante el 200 aniversario del Plan de Iguala.

Iguala.- Acompañado por el presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO) y el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó el 200 aniversario del Plan de Iguala y el Día de la Bandera.

El gobernador Astudillo Flores dio la bienvenida al presidente AMLO, y a su homólogo argentino, Alberto Ángel Fernández Pérez, con quienes encabezó el acto conmemorativo del 200 aniversario de la promulgación del Plan de Iguala y el festejo de conmemoración por los festejos del Día de la Bandera Nacional Mexicana.

“El que sirve al pueblo, no se equivoca y el pueblo da fuerza, fuerza para el mando, fuerza para la toma de decisiones” Héctor Astudillo Flores

Escudo, el Himno Nacional, y la Bandera: Símbolos máximos

El evento tuvo lugar en el cerro del Tehuehue, donde se ubica la monumental asta, y ahí el gobernador puntualizó que nuestro lábaro patrio, la Bandera Nacional Mexicana, es indisoluble a las mejores causas de los mexicanos.

Junto con el Escudo, el Himno Nacional, y la Bandera, constituyen los símbolos máximos que comprometen a las mexicanas y mexicanos , aseveró el gobernador.

De la Bandera Nacional, dijo, que es majestuosa e infinita, porque nos envuelve a todos, y que Iguala es orgullo para los mexicanos, porque aquí, el 24 de febrero de 1821, se proclamó el Plan de Iguala, en el que destacan dos personajes, Vicente Guerrero, el auténtico consumador de la independencia, y Agustín de Iturbide.

Héctor Astudillo agradece presencia del presidente de Argentina

De Vicente Guerrero destacó que no dejó a los suyos, ni siquiera cuando fue Presidente de la República, porque siempre supo que el que sirve al pueblo, no se equivoca y que el pueblo da fuerza para el mando y para la toma de decisiones.

Héctor Astudillo agradeció la presencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y señaló que la épica de nuestro continente, “eleva los sables victoriosos de José de San Martín, de Simón Bolívar y de Vicente Guerrero”.

En su oportunidad al tomar protesta de bandera a escoltas, el presidente de la República, AMLO entregó en nombre de México, nuestra enseña nacional, que simboliza su independencia, honor, instituciones y la integridad de su territorio, y que al ponerlas en sus manos, “la patria confía en que como buenos mexicanos, sabrán cumplir con su protesta”.

AMLO refrendó al pueblo de Guerrero su compromiso de no claudicar hasta encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, quienes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014.

“Venimos a la cuna de la Bandera Nacional, a honrar al símbolo de las luchas del pueblo de México, que sintetiza su independencia, libertad, justicia e igualdad” Héctor Astudillo Flores

AMLO puntualizó que Ayotzinapa es una espina clavada en el alma y que por convicción, trabajará con la Fiscalía General de la República para saldar la deuda con los padres, con Iguala y con la sociedad mexicana en su conjunto.