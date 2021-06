Elías Ayub ya encontró al vendedor de empanadas de Acapulco

México.- El empresario Arturo Elías Ayub anunció este jueves en su cuenta oficial de Twitter que ya ha contactado a Francisco Orihuela, el joven vendedor de empanadas acapulqueño que cobró notoriedad en días pasados gracias a un video que muestra su grandes habilidades para vender su producto.

El ejecutivo de América Móvil y director de la Fundación Telmex aseguró que alguien le consiguió el contacto y pudo hablar con los padres de Paco, quienes le explicaron que les no necesitan ningún apoyo, pues ambos tienen empleo (él es periodista y ella productora) y pueden velar por el futuro de su hijo.

“(Me dijeron) que les va bastante bien, que no quieren una beca, que no están pidiendo nada, que este video se subió y se hizo viral de casualidad”.

Además, Elías Ayub pudo hablar con Orilhuela, quien no perdió la oportunidad de ofrecerle un negocio al empresario

“Ya me andaba vendiendo empanadas. Me dice: ‘yo se las vendo en mayoreo y usted las vende en menudeo’ y ya quería venderme no sé cuántas docenas”, relató.

“México tiene chavos como Paco, chavos honestos con ganas de chambear, emprendedores, abusados y que hay que apoyarlos, hay que ver cómo todos estos ‘Pacos’ hacen un mejor país y estoy seguro que vamos a encontrar muchísimos como ‘Paco’”, reflexionó el directivo.